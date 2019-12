Escuchá el primer podcast de la historia de EL DESTAQUE. El canal se llama Código Binario y es un espacio con debates sobre tecnología y cultura digital. Hola, soy Cabra y comparto charlas sobre tecnología. Cansado de tanto podcast parecido de tecnología es que me decidí por crear el propio. En este episodio te voy a contar todo lo que vas a encontrar en Código Binario que no vas a escuchar en ningún otro canal. Charlas relajadas de tecnología y cultura general. Accedé y disfruta de todos los podcasts desde el siguiente enlace: Código Binario. Además nos encontrás en tu plataforma de podcast favorita: Donde escuchar Código Binario.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.