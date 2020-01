Netflix acabó con el videoclub, con Blockbuster y está acabando con el cable. La propuesta es la siguiente: ¿Quién acabará con Netflix? ¿Será otro servicio de streaming como Disney Plus, Amazon Prime, HBO Go? Tal vez el cable termine de eliminar a Netflix con sus servicios ondemand (como Flow y Telecentro Play). La cosa es que no está todo dicho y el futuro podría llegar a sorprendernos. Podés disfrutar de todos los episodios de Código Binario visitando la categoría Podcasts. Además nos encontrás en tu plataforma de podcast favorita: Donde escuchar Código Binario.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.