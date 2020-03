Un viaje al pasado retro de los 16 bits, en donde convivían la Commodore Amiga 500 junto a las IBM PC compatibles.

Y por fin llegó el día en el que puedo redactar esta nota. Un artículo dedicado completamente a la querida «computadora» Commodore Amiga 500. Fíjate que remarco la palabra computadora porque algunos la nombran como consola y eso está MUY MAL.

Hace varias notas atrás te hablaba de cuál fue mi primera computadora, que por cierto no fue la AMIGA 500. Luego te conté de la maravillosa Commodore 64 y cómo esta maquinita me cambió la vida.

Pero faltaba la nota dedicada a la AMIGA, una computadora que competía fuertemente contra consolas y computadoras.

De la Commodore 64 a la AMIGA 500

Ya les conté lo que me encantaba mi Commodore 64, en la calle se hablaba mucho de las IBM o de los equipos clones (IBM PC compatibles). No les voy a mentir, me interesaba mucho una computadora tipo PC y que podía llegar a ofrecerme.

Para comprar jueguitos de C64 me tomaba el colectivo o en su defecto la bicicleta y me dirigía a mi casa de computación favorita en Ramos Mejía que se llamaba ‘Wiroma’ y era atendida por un flaco muy raro, pero simpático. Todo el dinerillo que podía juntar lo gastaba en este lugar.

También había una famosa casa de computación (que no recuerdo el nombre) dentro de una galería, era atendida por una japonesa que llamaba mucho la atención. A este último lugar no fui más porque el dueño se pasó de pillo y quiso estafar a mi padre con una compu.

Bueno, volviendo al tema… Un día entré a Wiroma para grabar jueguitos de Commodore 64 cuando de repente veo que habían instalado un monitor que reproducía un demo mostrando gráficas y sonido. La verdad me quedé con la boca abierta, nunca antes había visto tantos movimientos fluidos y ese sonido tan claro. Le pregunté al muchacho que atendía y me dijo que era una AMIGA 500 que instalaron como demostración.

Este era el demo exacto que estaban reproduciendo en vidriera, imágenes que se generaban en tiempo real, no era un video:

La AMIGA 500

La Amiga 500 era alucinante, la calidad de gráficos y sonidos eran inigualables. ninguna computadora se le acercaba a los tobillos. Una computadora utilizada por los estudios de televisión para hacer los videograf o animaciones 3D.

Todos mis compañeros del colegio dejaban sus computadoras y pasaban la tarde utilizando la mía. No me molestaba, nos divertíamos jugando en grupo. El Walker, Norte y Sur, Wing Commander, etc. Una maravillosa computadora.

Computadora Amiga 500. Foto: Wikipedia

Características:

Commodore Amiga 500, más conocida como Amiga 500, es un computadora personal lanzada en 1987 al mismo tiempo que el Commodore Amiga 2000. Mientras que este último se orientaba a un mercado profesional y de usuarios avanzados, el Amiga 500 lo hacía al mercado doméstico y del videojuego. Ambos fueron anunciados en el Consumer Electronics Show de enero de 1987.

Procesador: Motorola 68000 a 7,14 MHz

Memoria: 512 kB (máximo 8 MB)

GPU: PAL, NTSC o SECAM

Vídeo: TV o monitor de TV

Sistema operativo: AmigaOS

AMIGA 500 vs Retro PC

Antes que nada aclarar, nadie va a ponerse a discutir el poder de una PC, sin embargo esta es una apreciación personal de las computadoras de aquella época frente a las Commodores.

La Amiga 500 era una computadora más, distinta pero de características típicas de computador. Tenías el equipo principal el cual se le ingresaban los disquetes de 3 1/2 los cuales eran procesados por su sistema operativo gráfico.

El Sistema se cargaba con un disquete y te permitía por ejemplo cargar el famoso Workbench 1.3, era como un Window gráfico nada más que este último todavía no existía. Va, estaba el Windows 1.0 el cuál no le llegaba ni a los talones.

Amiga Workbench 1.3. Foto: Gregdonner

La computadora se manejaba cómodamente con el teclado y un mouse. La salida de video iba conectada a un televisor normal o a monitores dedicados.

La comparación gráfica y de sonido con PC no tiene igual, usabas una AMIGA 500 y no querías saber nada con una computadora IBM compatible. Cómo te comentaba antes, todos mis amigos con computadoras PC las dejaban abandonadas y se venían a jugar a mi casa.

Te dejo una comparación de AMIGA vs PC de la época:

AMIGA 500 una computadora para el recuerdo

Todos recordamos cual fue nuestra primer computadora o consola, los que fuimos usuarios de AMIGA la tenemos en un rincón muy especial de nuestro corazón. Uno luego tuvo que pasar a PC porque evolucionaron pero por muchos años la AMIGA 500 fue la que gobernó claramente el mundo de las gráficas y los videojuegos.

¿Tuviste una AMIGA 500? Compartilo en los comentarios.