Unboxing y primeras impresiones de este grabador de cámaras de seguridad IP de 9 canales Full HD. En este review te voy a mostrar el unboxing de NVR Foscam Fn3109h y puesta en marcha del producto. Desde el packaging, pasando por la muestra de sus partes y el agregado de una cámara de seguridad IP. En una nota anterior te contaba de las distintas maneras que tenés para grabar imágenes de una cámara IP, si no la leíste te invito a visitarla ya que es un complemento ideal para este análisis: Grabación de cámaras de seguridad en la nube o local. Además para poder conectar una cámara a tu red hogareña tendrás que decidir si lo haces de forma cabelada o inalámbricamente, así que esta otra nota te puede interesar: Cámaras de seguridad Wifi vs Cableadas. Unboxing y configuración de NVR Foscam Fn3109h Características Foscam NVR Fn3109h: Entradas: 9 canales para cámaras IP

Compatibilidad: Cámaras Foscam H.264 / MJPEG y ONVIF

Resolución: grabación hasta 1080p. Visualización 1 cámara 1080p, 4 cámaras 720p, 9 cámaras VGA.

Salida: VGA y HDMI

Almacenamiento: Disco interno Sata de 3.5″ o Unidad USB

Red: Conexión a la red por puerto Ethernet 10/100 Mbps

USB: 2 puertos USB para ratón, teclado, disco externo o pendrive

Entrada alarma cableada: si

Interface: Desde Nvr, navegador web o app móvil

Grabación: programada, continua, detección de movimiento, manual

Potencia: 12V 3A (mínimo 2A)

Tamaño: 220*209*40mm(L*W*H) Si después de ver el video con el análisis completo te quedaron dudas deja un comentario al final de esta nota y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube en donde subimos siempre material sobre redes, camaras IP y entretenimiento digital.

