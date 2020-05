Paso a paso cómo usar la app Cuidar que será obligatoria en esta cuarentena por COVID-19.

Hace poco se desarrolló una nueva aplicación de auto control que permite realizar varias funciones con respecto a la prevención contra el coronavirus. Desde ahora el uso de ésta no es más opcional y es obligatoria.

En esta nota te contamos de donde descargarla, cómo funciona, que datos privados utiliza y qué debes tener en cuenta para preservar tu privacidad en Internet. A continuación te contamos para qué es la aplicación CuidAR.

¿Qué es la app CuidAR?

La aplicación Cuidar es un software que se encuentra disponible para sistemas Android e iOS, la función principal es la de indagar al ciudadano con respecto a síntomas de coronavirus y geolocalizarlos para conocer su ubicación. Desde sus comienzos esta aplicación estuvo rodeada de polémica por varios factores que podrían traspasar la privacidad individual. Muchos aseguran que es inconstitucional, lo cierto es que no hubo un comunicado oficial con respecto a estas sospechas.

La polémica que rodea a la app Cuidar

Desde la oposición y distintos periodistas comentaron sobre la invasión a la privacidad con el uso de los datos de la aplicación. Más precisamente la inquietud surgió dado que, además de volcar tus síntomas en una aplicación, con CuidAR tiene una función de geolocalización que permite al gobierno ubicarte de forma precisa. A pesar de sonar un tanto espeluznante desde el gobierno aseguraron que esta función es opcional.

Otra de las funciones que implican un uso de la privacidad es el de informar o mantenerse informado cuando personas de la cercanía tuvieron casos confirmados de coronavirus. Desde el gobierno también comentaron que estos datos luego van a ser eliminados de la base de datos.

Cómo protegerse de la aplicación CuidAR

Cómo casi todo en el país hay dos opiniones encontradas, están los que rechazan la app por hacer un uso abusivo de datos personales y están los que repudian el rechazo que realizan estas personas aludiendo que nuestros datos ya fueron entregados a Facebook y Google sin que nos hayamos quejado.

Lo cierto es que la cosa no es del todo así, la idea de esta nota no es entrar en polémica sino tratar de informar y ser un servicio para nuestra audiencia. Uno de primera podría pensar que no es lo mismo «donar» nuestra ubicación a Facebook que al gobierno de su país. Lo que asusta es el qué podrían hacer con esa información. Sabemos que las empresas la utilizan para ofrecernos nuevas amistades y publicidades relevantes según la ubicación pero en mano de un gobierno el temor viene por el lado del control, como por ejemplo saber cuando no estamos en casa y ésta queda vacía, o si estamos en un lugar no afín al gobierno del momento.

¿Qué está mal y cómo protegernos?

Si bien informan que el uso de la geolocalización es opcional, bien sabemos que muchas personas no leen las condiciones o avisos de los programas y dan todo al botón «avanzar». Está mal no leer con detenimiento pero es algo que inevitablemente sucede.

Lo que uno puede hacer, no con esta app sino con cualquiera, es revisar los permisos que tienen desde los ajustes de Android o iOS. Si ingresamos desde ajuste a ver la aplicación veremos un apartado llamado «permisos» donde nos deja seleccionar que tipo de datos permitimos a una app específica. Tal vez con desactivar la geolocalización como permiso sea suficiente.

Si esto no es suficiente ya debemos recurrir a otros métodos que bloqueen la ubicación real de la persona, dado que es una aplicación que obliga a utilizar el gobierno no podemos dar los pasos para realizar esta acción.

Aplicación CuidAR para circulación por COVID-19

Cómo descargar la app CuidAR

Para salir a la calle necesitas el permiso de circulación y la nueva app CuidAR que ya es de uso obligatorio. Puedes descargarla desde Play Store para Android y desde la App Store para iPhone. La encuentras con el nombre de CUIDAR COVID-19 ARGENTINA.

Guía paso a paso cómo usar la app CuidAR

Una vez que descargues la aplicación para Android o iOS los pasos para el primer uso son los mismos para ambos sistemas:

Completar los campos: nombre, número de documento, número de trámite (la serie numérica de 11 dígitos que aparece justo a la izquierda del código QR, al frente de la tarjeta) y género.

Escanear el código QR que aparece al frente del documento.

Confirmar los datos.

La aplicación luego va a consultar al usuario si permite acceder a la geolocalización. Aquí es donde algunos comentan que este paso (a pesar de ser una pregunta) es necesario darle el acceso a la ubicación. Para poder así rastrear el recorrido de casos sospechosos de coronavirus.

Completar los datos de tu domicilio.

Brindar datos sobre temperatura corporal y posibles síntomas de COVID-19.

El sistema advertirá sobre el carácter de declaración jurada de los datos ingresados, por lo que es necesario ingresar datos correctos y actualizados.

Aplicación CuidAR para Android e iOS.

