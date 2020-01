Hoy te voy a mostrar el mejor editor de videos para Android e iPhone, ideal para crear contenido para Instagram, TikTok, YouTube y WhatsApp. En la Store de Google hay ciento de aplicaciones que nos prometen editar videos con el celular y aunque esto sea cierto la mayoría de ellas son muy limitadas o no cumplen para nada nuestra expectativa. La idea de crear esta guía surgió por una búsqueda de quién les escribe, cómo saben tengo un canal de YouTube y mi cuenta de Instagram en donde subo contenido en video. Y no se imaginan lo que me costó conseguir un editor para celular como la gente… Cuando encontré uno que me gustó lo primero que se me vino a la cabeza es el hacer una nota para EL DESTAQUE y compartir mi ‘descubrimiento’ con la audiencia. Sé que no inventé nada, la aplicación está en el mercado hace mucho tiempo pero al haber tantas es muy fácil que pase desapercibida. Te muestro la mejor aplicación para editar videos (Android – iPhone) App para editar videos: InShot La aplicación que te recomiendo se llama InShot y está disponible tanto para iPhone como para Android. Es el mejor editor de videos que vas a encontrar, con una puntuación de 4,8 sobre 5 y más de 4 millones de descargas solo en Android. InShot se puede usar para crear videos, recortar videos, unir varios videos, agregar música, añadir texto facilmente y modificar el diseño de fondo. Además podes utilizarlo como editor de fotos con distintos tipos de filtros, textos, emoticonos y mucho más. Lo mejor de todo y que me encantó es que la app viene preparada para recortar o agregar fondo a tus videos con formato especial para Instagram, YouTube y TikTok. InShot, editor de videos para Android. Editor de videos gratis de verdad La aplicación es gratuita, la descargas de la tienda de Google o de Apple y no tiene costo alguno. Cuando la utilices vas a ver que te agrega una pequeña marca de agua en los videos e imágenes. Si esto no es una molestia para tus creaciones perfecto, pero hay dos manera de eliminar las marcas de agua de InShot y te lo cuento en el siguiente punto. Cómo eliminar marca de agua de videos y fotos: InShot Hay dos formas de eliminar las marcas de agua y convertirla en una aplicación completa. La primera opción es comprar la aplicación por muy pocos dinero, realmente es muy barata. La segunda opción es hacer clic en la «x» que te figura en la marca de agua, mirar un aviso en video y listo. Si miras una pequeña publicidad en video te va a permitir eliminar la marca de agua de tus videos y crear un video final sin marcas y en HD. Características de InShot InShot es un editor de videos para Android e iPhone. Editor de Video Profesional

