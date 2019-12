En esta nota te cuento todo lo que tenés que saber sobre uno de los eventos más importantes del año. En todo el mundo se celebra el Black Friday, el mayor evento de compras de todo el año. Recordamos que también existe el Cyber Monday y el Hot Sale, pero Black Friday es el más popular mundialmente. En sus comienzos este evento era una festividad exclusiva de los Estados Unidos, ya que se celebraba (y se sigue haciendo) el viernes siguiente al día de Acción de Gracias. A lo largo del tiempo y con la ayuda de Internet el Black Friday se globalizó y se convirtió en un evento conocido mundialmente. Según una encuesta el 32% de las personas no saben que existe el Black Friday o no terminan de comprender de que se trata. En esta nota te voy a dar algunos datos interesantes recopilados por distintos sitios y con ayuda de Google Trends. Los internautas Argentinos buscan descuentos para el black friday los días viernes, pero el interés continúa a lo largo de la semana. Más precisamente el 45% de las búsquedas se realiza el viernes y el interés va decayendo con el pasar de los días. Es innegable que en este tipo de eventos las ventas aumentan, a pesar de haber duras sospechas de la veracidad de los descuentos. En black friday se vende un 470% más que un día habitual. Las compras comienzan a las 0 horas del día viernes y el mayor tráfico de posibles compradores es entre las 9 y las 16 horas. Los productos más vendidos en Argentina En el país los productos más vendidos son: ropa, electrodomésticos, electrónica, cosméticos, zapatos y perfumes. Cada persona compra un promedio de 2 a 3 productos a lo largo de los días de descuentos. Ropa Electrodomésticos Electrónica zapatos / zapatillas cosméticos / perfumes Cuánto dinero se gasta en Black Friday Solamente en Argentina se gasta un promedio de 6000 pesos, un valor mucho más elevado que países vecinos. Los países que más gastan en el eventos son: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda y EAU. Los que menos dinero gastan en el black friday son: India, Filipinas, Nigeria y Pakistán. ¿Dónde comprar este viernes negro con descuentos? Hay muchos sitios web con descuentos pero te recomiendo que ingreses a tiendas reconocidas o portales de ventas importante. Esta fecha es muy utilizada por personas mal intencionadas para estafar a la gente. Hay trampas desde el lado de los vendedores y hasta te podés encontrar con un sitio web falso tratando de imitar otro de marca reconocida. Te dejo un listado con los sitios que recomiendo para comprar y en donde vas a conseguir importantes descuentos. Mercado Libre: https://www.mercadolibre.com.ar/ Aliexpress: https://es.aliexpress.com/ GearBest: https://www.gearbest.com/ Banggood: https://www.banggood.com/ Recomendaciones, consejos para comprar en Black Friday Es una fecha especial pero hay que tener ciertos recaudos, como fanáticos de la tecnología en EL DESTAQUE no podíamos dejar de lado la seguridad es por esto que te dejo 5 consejos para comprar este viernes negro. Llevar una lista de lo que necesitamos y realizar un seguimiento previo: Para no gastar dinero de más en productos que no necesitamos es recomendable tener anotado lo que realmente necesitamos. Por otro lado hay muchos vendedores que publican descuentos ficticios, por este último motivo es recomendable comparar el precio en varios sitios de Internet o mejora aún, haber anotado de antemano cual fue su precio sin descuento. Definir el presupuesto: Similar al consejo anterior, definir cuanto tenemos pensado gastar nos va a evitar un problema mayor al momento de abonar el resumen de la tarjeta de crédito. Atención a las redes sociales y sitios oficiales: En las redes sociales y sitios web de las marcas suelen publicar descuentos especiales para aquellos fieles seguidores. Atención a URL e EMAIL de los sitios: Para evitar ser estafados, es una fecha donde las trampas reinan. Siempre que ingreses a un sitio fijate que en la dirección URL tenga un candadito, además prestar especial atención a faltas de ortografía o sitios con redacción dudosa. Lo mismo pasa con los correos electrónicos, prestar atención a la procedencia del mismo. Si tenés dudas dejá tu comentario al final de est anota. Garantía: Enceguecidos por los descuentos a veces no prestamos atención a la letra chica, comprobar la garantía del producto antes de comprarlo y si hay restricciones en cuanto a su devolución. Opiniones y comentarios sobre los descuentos Así que prepara tu tarjeta de crédito, estate atento a los precios y a comprar todos esos productos que tenés en mente. Pero ojo, que no te engañen, compra en tiendas oficiales y sitios reconocidos. Deja tu comentario y compartí tu experiencia con el Black Friday y sitios de descuentos. Seguinos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Suscribite a nuestro canal de YouTube.

