Cablevisión Flow tiene aplicación actualizada. Estas son las principales novedades que vas a encontrar.

Hace bastante tiempo que la aplicación para televisores de Flow necesitaba una renovación. Le faltaban importantes características y presentaba fallos en equipos de la marca Samsung. Por suerte tenemos una nueva app actualizada que promete solucionar problemas (y generar nuevos).

Si estos días estás teniendo problemas para acceder o encontrar la aplicación Flow en tu televisor no te preocupes que seguramente sea algo normal. Cablevisión realizó una actualización importante en la app Flow que trajo como consecuencia inconvenientes para acceder.

El software antiguo se actualizó al nuevo pero en el camino quedó un bache que no permitió ni eliminar ni entrar para iniciar sesión. Dado los cambios en el código de la app es que tuvieron que realizar una limpieza de archivos que quedan en tu televisor para así poder cargar la nueva.

Interfaz de la nueva aplicación Flow para Smart TV

Si bien la interfaz estaba muy bien lograda, ahora con la nueva actualización hay muy poca diferencia respecto a la del decodificador (Flow box). Prácticamente los menues y funciones son las mismas. Claro que no tenemos el acceso a aplicaciones de Youtube y Netflix.

Nueva app Flow para Smart TV. Foto: ELDESTAQUE.COM

Nuevas funciones (o mejoradas)

Cómo te decía en el punto anterior la aplicación para Smart TV ahora es muy parecida al decodificador. Ahora por fin podremos retroceder para ver un programa desde el inicio, agregaron una función muy solicitada que era poder ver los programas grabados.

También hay mejoras con respecto al audio y visualización de subtítulos en canales que no se mostraban.

Nueva app Flow para Smart TV. Foto: ELDESTAQUE.COM

Cosas a mejorar

Odioso: Esta es una opinión de quien les escribe pero pienso que la compartirán conmigo. Algo realmente tedioso que tenía la antigua aplicación era el tener que ingresar tu dirección de mail y contraseña con el control remoto. Ni hablar si tu casilla de correo es como la mía larguísima.

¿Se hácen o son?: Ahora agregaron la posibilidad de iniciar sesión con código QR pero hay dos cosas que no me gustan. La primera de ellas y menos importante es que no está a simple vista. Para acceder al código QR hay que ingresar a la opción «Ayuda». Rarísimo ya que no es una ayuda y es muy poco intuitivo.

Lo segundo y peor es que una vez que te das cuenta que desde Ayuda podés ingresar al código y te decides a «loguearte» felizmente te encontrás con otro problema: la app hace todo el proceso de sincronización y activación del dispositivo pero la app del televisor no se actualiza. O sea, tenés que seguir usando el clásico método de perder 10 minutos escribiendo con un control remoto.

Supongo que esto va a ser solucionado en un futuro, yo por lo menos hice mi parte y se lo hice saber a la empresa.

Ajo (derse): Otra cosita que le encontré pero supongo que es inevitable, todo funciona ahora más lento. No digo al momento de ver un programa sino el desplazarse por la interfaz.

