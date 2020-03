En esta nota te mostramos los controles para teclado, mouse y gamepad del battle royale gratuito de Activision. Son muchas las novedades con respecto al nuevo Warzone, el battle royale gratuito de la saga de Call of Duty. Ya te presentamos la guía definitiva del juego y videos de gameplay. Ahora lo que faltaba era una nota dedicada exclusivamente a los controles del juego. Agrega esta nota a favorito para tenerla siempre a mano y seguinos en nuestras redes para todas las novedades. Controles de PC de CoD Warzone (teclado y mouse) Estos son los controles para PC para teclado y ratón. Más abajo tenés la guía de juego para gamepad. Movimiento: Mover adelante W Mover adelante (auto) H Mover atrás S Mover izquierda A Mover derecha D Usar F Saltar / Pararse Space Agacharse / Deslizar Left Ctrl Cuerpo a tierra C Correr / Mira táctica Left Shift Gesto / Rocear T Armas y Equipo: Disparar arma Left Mouse Click Usar la mira Right Mouse Click Recargar R Siguiente arma 1 / Mouse Wheel Up Arma anterior 2 / Mouse Wheel Down Montar arma Mouse Button 5 / Z Fuego alternativo B Melee / Golpe final Mouse Button 4 / E Usar equipo letal G / Mouse Wheel Click Usar equipo táctico Q Anteojos visión nocturna N Actualización de campo X Disponibilidad de misión 4 Killstreaks: Use Killstreak/Munition 1 3 Use Killstreak/Munition 2 4 Use Killstreak/Munition 3 5 Use Killstreak/Munition 4 6 Use Killstreak/Munition Wheel K Use Armor Plate 4 Vehículos: Centrar cámara Mouse Button 4 / E Vehículos terrestres – Mover adelante W Vehículos terrestres – Mover atrás S Vehículos terrestres – Mover a izquierda A Vehículos terrestres – Mover a derecha D Vehículos terrestres – Inclinar hacia adelante X Vehículos terrestres – Inclinar hacia atrás Left Shift Vehículos terrestres – Disparar Left Mouse Click Vehículos terrestres – Disparar misiles G / Mouse Wheel Click Vehículos terrestres – Freno de mano / colear Space Vehículos terrestres – Bocina Q Aereos – Mover adelante W Aereos – Mover atrás S Aereos – Girar izquierda A Aereos – Girar derecha D Aereos – Ascender Space Aereos – Descender C Air Vehicles – Usar vengalas Left Mouse Click Overlay: Mostrar puntaje Tab Ver objetivos Tab Mostrar mapa M / Caps Lock Ping Left Alt Chat de texto Enter Abrir inventario Tab Atajos: Chat de voz (Push to Talk) V Silenciar chat de voz F9 Silenciar sonidos F10 Menú de opciones F3 Menú social F1 / O Menú de pausa, salir F2 Menú: Aceptar notificaciones F7 Rechazar notificaciones F8 Pantalla completa F Borrar tecla Del Confirmar elección Space Navegar a pestaña anteior Q Navegar a siguiente pestaña E Navegar arriba W Navegar abajo S Navegar izquierda A Navegar derecha D Contextual Menu Action 1 R Contextual Menu Action 2 X Contextual Menu Action 3 1 Contextual Menu Action 4 2 Contextual Menu Action 5 3 Contextual Menu Action 6 Tab Contextual Menu Action 7 C Controles de PlayStation de CoD Warzone Moverse: Stick izquierdo

Correr / Vista téctica tranquila: L3

Apuntar: Stick derecho

Melee: R3

Saltar / paracaídas: X (cruz)

Agacharse / cuerpo a tierra: O (círculo)

Cortar paracaídas: O (Círculo)

Usar / recargar: Cuadrado

Cambiar arma / equipar armor: triángulo

Equipo táctico: L1

Equipo letal: R1

Apuntar hacia abajo: L2

Disparar: R2

Ping / gestos: Cursor arriba

Modo de disparo: Cursor izquierda

Killstreak: Cursor derecha

Soltar: Cursor abajo Controles Xbox para Call of Duty Warzone Moverse: Stick izquierdo

Correr / Apuntar tranquilo: Stick izquierdo (apretar)

Mirar: Stick derecho

Melee: Stick derecho (apretar)

Saltar / paracaídas: A

Agacharse, cuerpo a tierra, deslizar: B

Cortar paracaídas: B

Usar / recargar: Y

Cambiar arma / equipar armor: X

Equipamiento táctico: LB

Equipamiento letal: RB

Mirar abajo la mira: LT

Disparar: RT

Ping / gesto: Cursos arriba

Modo disparo: Cursor izquierda

Killstreak: Cursor derecha

Soltar: Cursor abajo Si todavía no lo hiciste te invito a repasar nuestra guía definitiva de Call of Duty: Warzone. No olvides suscribirte a nuestro newsletter para no perderte ninguna nota.

