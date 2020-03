El nuevo free to play de Call of Duty en formato Battle Royale, esta es la guía definitiva de controles del videojuego del año. El Battle Royale que los fanáticos de Call of Duty estaban esperando y lo mejor de todo es que es gratuito. Warfare era un título que se rumoreaba de su función Battle Royale, la gente de Activision confirmó recientemente su formato de free to play y dio fecha de lanzamiento para el 10 de marzo de 2020. ¿Necesitas tener el Modern Warfare instalado? Es un juego free to play que podés descargar de manera independiente sin costo alguno y sin la necesidad de tener Modern Warfare comprado. Cantidad de jugadores simultaneos En Warzone podrás jugar contra 149 jugadores, un total de 150 personajes en un mundo bastante amplio. El mapa fue realizado en detalle donde varios desarrolladores trabajaron de forma exclusiva sector por sector. Call of Duty Warzone plataformas disponibles Al igual que Modern Warfare Call of Duty WarZone está disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One. Novedades Call of Duty WarZone Son tantas las novedades que es imposible separarlas en distintos encabezados, la novedad número 1 es que es gratuito en formato free to play. El mapa va a ser enorme, el más amplio jamás visto para la saga. Una característica muy interesante es que es multi plataforma. Podés jugar cruzado, PC, PS4 y Xbox. Podés jugar como lobo solitario, en pareja o de a tres. Una característica nunca antes vista es que si te capturan te podrán hacer prisionero. Esto quiere decir que no podrás jugar hasta que ganes una batalla de 1 contra 1. Este modo se irá modificando para una mejor experiencia de usuario. Call of Duty Warzone descarga Desde el 10 de marzo ya se puede descargar el juego, actualizando tu Call of Duty o desde cero para nuevos jugadores. El tamaño de descarga varía si ya tenés instalado previamente el CoD Warfare. Si aún no tienes Call of Duty: Modern Warfare, no será difícil de conseguir Zona de guerra. Todo lo que tendrá que hacer es ir a la tienda original de su plataforma elegida: PlayStation Store en PS4, Xbox Store en Xbox One o Battle.net en PC. Desde allí, busque Call of Duty: Warzone y comienza tu descarga. El juego tendrá entre 83 GB y 101 GB, según Activision, por lo que la descarga puede demorar un poco. Afortunadamente, los desarrolladores han pensado en el futuro y empacaron algo que hacer mientras espera. Los primeros 20 GB de la Zona de guerra la descarga incluye Guerra modernaEl modo Gunfight, que te permitirá enfrentarte a los robots en una configuración sin conexión. Esto te dará la oportunidad de practicar tu puntería antes de saltar Zona de guerraLa batalla real competitiva cuando finaliza la descarga completa. Si aún no tenés Call of Duty: Modern Warfare, no será difícil de conseguir Warzone (Zona de guerra). Todo lo que tendrá que hacer es ir a la tienda original de su plataforma elegida: PlayStation Store en PS4, Xbox Store en Xbox One o Battle.net en PC. Desde allí, busque Call of Duty: Warzone y comienza tu descarga. Call of Duty Warzone controles PC, PS4 y Xbox One Los controles del Call of Duty zona de guerra van a ser actualizados en esta misma página. Al ser un juego nuevo esta nota está en constante desarrollo. te invito a agregarla a favoritos y seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades de este nuevo Battle Royale de Activision.

