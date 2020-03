Ya tenemos varios videos de gameplay de lo que es el nuevo Battle Royale de Activision. Apenas minutos después del lanzamiento oficial del nuevo Call of Duty Warzone en Youtube ya comenzaron a aparecer los primeros videos de gameplay. Además del modo Battle Royale podemos ver como funciona el sistema de respawn, que a diferencia de otros juegos deberás ganar una batalla de 1 vs 1 en una prisión para volver a la vida. Ayer Activision mostraba el trailer oficial del juego: En menos de 24 horas lanzado el trailer ya tenemos imágenes de la jugabilidad del modo Battle Royale y de la prisión que debes escapara si querés seguir jugando. Mira las primeras impresiones del Battle Royale de Warzone en este alucinante gameplay: Además el novedoso sistema de respawn en el que deberás esperar tu turno para competir uno contra uno y así poder volver al combate: Iremos publicando todas las novedades de este excelente título gratuito, no olvides visitar nuestra Guía definitiva del Call of Duty Warzone. Seguinos en las redes sociales y suscribite a nuestro canal de YouTube.

