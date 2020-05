En este tutorial vas a aprender a mejorar la señal y velocidad de tu conexión a Internet con simples consejos.

La idea de hacer esta nota surgió de la bronca que me causan ver consejos que brindan en las redes sociales (de supuestos expertos) tratando de mejorar la velocidad de wifi de tu móvil. Pero lo que realmente hacen es absolutamente nada, y no porque no puedas conseguir lo que el «técnico» te indica sino que lo que ofrecen es una absoluta mentira.

Así que basta de mentiras y en esta nota te voy a contar lo que debes hacer para mejorar tu señal wifi de una vez por todas.

Mejorar la señal wifi del móvil con un clic

El título exagerado lo escribí a propósito, al igual que lo digo en el video tutorial: ¿no crees que si hubiera una opción que al activarla tu Internet comenzaría a funcionar rápido, no vendría habilitado de fábrica? ¿Crees que los fabricantes de móviles quieren que su equipo sea el más lento del mercado?

Es simple, no hay una soluciòn mágica para mejorar nuestra señal wifi. Pero hay varias opciones que debemos tener muy en cuenta que sí nos van a servir y mucho. Te las cuento a continuación.

Las mentiras más habituales

Tanto en páginas web como en videos de Youtube son muchos los tutoriales mentiross que hay dando vueltas. Estas son los tips que no te van a servir para nada.

Habilitar el wifi direct

MENTIRA. Hacer esto no lograrás nada más que perder toda tu conexión a Internet. En el video de más abajo te explico bien para qué sirve esta función.

Habilitar aceleración por hardware para el wifi

MENTIRA. Al igual que el paso anterior no lograrás mejorar la velocidad de Internet. Es más, suele venir activada. En el video explico bien para que se usa.

Cambiar los DNS para mejroar la conexión

CASI MENTIRA. Cambiar los dns no va a mejorar la velocidad de Internet, pero ganarás unos pequeños milisegundos al momento de cargar una página. En el siguiente video te lo explico.

Aumentar el wifi en el celular (de verdad)

En el siguiente video te cuento lo que tenés que hacer paso por paso para mejorar tu conexión de tu equipo. Mira el video y te recomiendo que te suscribas al canal en donde subo nuevos videos todas las semanas.

