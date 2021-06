En este artículo te voy a mostrar paso a paso 5 alternativas para conectar tu computadora al televisor de forma cableada e inalámbrica.

Paso a paso en video

1) Conexión por HDMI

La manera más sencilla y también la que mejor debería funcionar es utilizando un cable HDMI. Si podés hacerlo perfecto pero también me podés decir que tanto tu notebook como tu televisor no tienen puerto HDMI.

La mayoría de las notebooks y computadoras de escritorio tienen salida HDMI, si no la tiene podría ser el caso que tenga puerto del tipo USB-C que con un adaptador a HDMI lo solucionas. Una vez que consigues el adaptador los pasos son los mismo para todos.

En cambio si el televisor es el que no tiene no tiene entrada HDMI te invito a que te quedes hasta el final del artículo en donde te voy a decir como solucionarlo.

La conexión física es fácil: conectamos un extremo al tv y el otro a la computadora y listo. El resto de los ajustes son en el sistema operativo, en este caso Windows.

2) Transmisión inalámbrica Cast

Chromecast, Mi Box, Google TV, Android TV: todos comparten que tienen capacidad de Proyección del tipo «cast». Si tu televisor no tiene de forma nativa esta característica no quiere decir que no puedas utilizarla. Si querés y podés lo agregas como un dispositivo extra a tu televisor para darle más funciones.

3) Transmisión inalámbrica nativa del tv

Cada televisor es un mundo diferente, muchos traen de forma incorporada la función de Miracast, otros traen como Samsung la función smartview, Sony al tener ATV utiliza el cast (de la opcion anterior). Por ejemplo en el caso de Samsung la función se llama smartview para que funcione hay que bajar la app smartview en tu móvil o en tu pc y simplemente transmitir contenido local al televisor. Tal vez no puedas duplicar la pantalla pero sí enviar contenido.

4) Proyección inalámbrica de Windows

Es una opción sencilla porque viene incorporado con Windows 10 que no todos conocen la única pega es que es un tanto rebuscado por temas de compatibilidad. El tv tiene que ser compatible con Miracast y la placa de red de tu computadora o notebook también deben ser compatibles y tener ciertas características más.

5) Por DLNA

Muchos TV incluyen la capacidad DLNA. El objetivo principal de la tecnología DLNA es comunicar diversos dispositivos de forma sencilla con el propósito final de compartir contenidos de manera directa. Esa comunicación puede hacerse vía WiFi o por medio de conexión Ethernet cableada. Si el televisor tiene Miracast, no quiere decir que no tenga DLNA ya que el tv puede tener mas de una tecnología incorporada. Simplemente tu computadora va a aparecer como un medio más o fuente externa más y navegas por las carpetas como si fuera una computadora.

Extra: TV sin HDMI ni WIFI

Si tu televisor no tiene HDMI o WIFi lo ideal es agregar un conversor de HDMI a RCA o HDMI a VGA. Se venden como conversores activos, no compres los pasivos porque obtendrás muy mala calidad de imagen. Con este conversor podrás conectar todo tipo de dispositivo moderno en un tv antiguo.

