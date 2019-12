En esta nota vas a conocer las distintas alternativas que hay para configurar un repetidor de WiFi y saber reconocer diferencias entre repetidores y puntos de accesos. La solución más práctica para ampliar la cobertura de nuestra red inalámbrica wifi. Es un método fácil de aplicar y relativamente económico. Con este video tutorial vas a aprender a configurar un repetidor de wifi para utilizarlo como extensor de señal o como un punto de acceso (access point). Sé que suelo extenderme un poquito con las explicaciones pero te invito a mirarlo completo ya que la idea es que al finalizar el video tengas un panorama amplio para que elijas con conocimiento que sistema es ideal para tu situación. Video tutorial cómo configurar un repetidor de Wifi Diferencia entre punto de acceso y repetidor wifi En una nota anterior hablaba de las diferencias de estos modos de trabajo. Hoy en día la mayoría de los repetidores tienen la función de punto de acceso. Si querés saber exactamente la diferencia entre ambas opciones te invito a visitar la nota: Diferencia entre punto de acceso y repetidor wifi. Configurar un punto de acceso con un modem en desuso Esta es una excelente opción ya que vas a tener un completo access point a un costo muy reducido. Podés utilizar un equipo que te haya quedado en desuso o pedir alguno que tenga un amigo. Mira la nota: Configurar un modem como repetidor de señal y aprendé de manera muy fácil a configurar un nuevo punto de acceso. No te vayas sin antes visitar nuestras otras notas sobre redes y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube en donde subimos mucho material sobre Internet y redes.

