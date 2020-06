Aprende a utilizar tu móvil como cámara para hacer stream de forma gratuita y muy fácil (Windows y Mac)

En este artículo te voy a mostrar cómo utilizar tu celular como una cámara web bajo el sistema operativo Windows y Mac. Para realizar esto necesitaremos un dispositivo móvil e instalar una pequeña app en nuestro sistema oeprativo.

Vas a poder utilizar tu smartphone cómo webcam de forma cableada e inalámbrica. Sin restricciones de tiempo ni versiones de prueba. Todo esto completamente gratis y con una velocidad de respuesta increíble.

Usar móvil como webcam con cable o por wifi

Muchas son las aplicaciones que sirven para replicar lo que se ve en nuestro móvil en un televisor o una computadora pero la verdad es que la mayoría funcionan lentas, son antiguas, tienen limitación de tiempo de uso. Hace rato que busco una solución para utilizar un celular como webcam bajo Windows y esta aplicación que te voy a mostrar hoy hace todo muy fácil, prácyico y absolutamente gratis.

Sin lag usándolo por wifi

No es Droidcam, ¿por qué aclaro esto? Simplemente por ser una de las aplicaciones más conocidas para utilizar tu celular como cámara pero que en lo personal me ha dado pésimos resultados. Si utilizba Droidcam como webcam através del wifi el desfasaje que se generaba era increíble, casi inutilizable. Y la verdad su aspecto tampoco me resulta muy agradable.

Usar móvil como webcam para Skype, Hangouts, Zoom, Meet, etc.

Lo que vas a poder hacer es utilizar tu móvil como webcam «casi» nativa de Windows, esto quiere decir que vas a poder utilizar los principales programas de videoconferencias con tu smartphone sin problemas.

Usar móvil como cámara para streaming

Lo mismo, al ejecutarse como una webcam nativa de Windows vas a poder utilizar tu celular cómo cámara para tus transmisiones de Youtube, Twitch, Facebook, etc. Además que la resolución que transmitirás será la de una webcam profesional.

Iriun 4K webcam para PC, Mac y Linux

Esta aplicación está disponible para Android y para iPhone, es la que te permite utilizar tu móvil cómo cámara para Windows, Mac y Ubuntu. Vas a poder utilizar la cámara hasta resolución 4K por wifi.

Iriun 4K, aplicación para convertir móvil en webcam.

Pasos para instalar Iriun:

Es muy sencillo, te descargas primero la aplicación según tu sistema operativo del móvil: Iriun 4K Webcam para Android – Iriun 4K Webcam para iPhone. Una vez instalada la aplicación vas a necesitar instalar un software en tu computadora que va a ser el que te permite elegir opciones, como la resolución por ejemplo. Puedes transmitir hasta calidad 4K. Descarga Iriun para tu computadora con Window, Mac o Ubuntu. Ejecutar Iriun en tu móvil y en tu computadora. Usar tu app de videoconferencia o streaming preferida y selecciona Iriun cómo webcam.

Video de Iriun en funcionamiento:

Suscribite a nuestro canal de Youtube: ‘El Rincón De Cabra‘ y seguinos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además podés registrarte en nuestro boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.