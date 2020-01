Desde Google Maps se puede seguir el alcance del virus donde se puede ver los lugares desde donde se reportan casos del Coronavirus. El coronavirus es un virus que se descubrió hace muchos años, más precisamente en la década del ’60. Síntomas del Coronavirus Etiquetada como una enfermedad muy peligrosa provoca fiebre, fatiga, tos seca, dificultad para respirar y problemas pulmonares severos. Mapa del virus a nivel mundial Desde Google Maps se puede seguir el avance de esta enfermedad donde se indican casos descartados (falsas alertas), casos sospechosos y casos confirmados. Estos datos son actualizados manualmente a base de informes brindados por autoridades sanitarias de distintos países. Leyendas En el mapa se pueden ver los lugares ya confirmados con coronavirus y los que están en sospecha. Para entender el mapa se indican íconos de colores, los cuales son: Amarillo (?) = caso sospechoso

Verde (X) = caso descartado

Lila (!) = inicio de coronavirus

Violeta = caso confirmado de virus

Rojo = fallecidos La enfermedad se expande rápidamente y no hay ningún tratamiento específico hasta la fecha. Tampoco hay una vacuna que según los cálculos podría tardar hasta diez años en llegar. Se están utilizando antivirales típicos, medicamentos de apoyo y otros fármacos dependiendo de las complicaciones de los pacientes.

