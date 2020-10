Ya podemos jugar al Among Us en PC de forma gratuita y completamente legal. Mira este tutorial con enlace de descarga.

Among Us plataformas

El juego se encuentra de forma gratuita disponible para las plataformas de Android e Ios. Además puede ser comprado por un precio muy económico en la plataforma Steam. Además de todo esto hay una forma de jugarlo en PC de forma gratuita pero sin dejar de ser legal y autorizado por sus desarrolladores.

Cómo descargar Among Us para PC

Podemos jugar al Among Us en nuestra computadora con Windows sin importar la versión de sistema operativo que tengamos instalado. Podés acceder a la versión nativa para PC de pago en la plataforma Steam (enlace a Steam) o sino continuar leyendo la nota para ver cómo hacerlo sin pagar nada.

Tutorial cómo instalar Among Us en PC (paso a paso)

¿Es legal jugar al Among Us usando un emulador?

Este es un tema que genera un poco de miedo entre los usuarios ya que las opiniones son muchas pero lo cierto es que los propios desarrolladores comentaron a la prensa de Meristation lo siguiente: Forest Williard, se muestra «totalmente de acuerdo con el uso de Bluestack para disfrutar de Among Us gratis en PC», ya que «seguimos teniendo el apoyo con los anuncios y las compras integradas en la aplicación, por lo que está bien».

El mensaje original en inglés: «Don’t worry! We are totally ok with players using Bluestacks to enjoy Among Us for free on PC. We are still supported by the ads and IAP on that version, so it is fine.»

Dado que los desarrolladores hicieron el comentario específico de BlueStacks es que en esta nota te recomendamos y hacemos el tutorial en base a este famosísimo emulador.

Enlace de descarga del Among US para PC

Descarga BlueStacks (Among US) para PC: Enlace

