En esta nota vamos a ver que diferencias hay entre Flow y Netflix. Si bien son servicios diferentes, Netflix comparte similitudes con Cablevisión. Un dilema que surge al momento de querer decidirse por un servicio de entretenimiento para el hogar, muchas veces nos preguntamos el por qué abonar dos servicios pudiendo simplemente tener uno de ellos. Si bien no son productos iguales, hay ciertas similitudes en como funciona Flow y Netflix. En este artículo vamos a ver las diferencias entre Netflix y Flow de Cablevisión. Pero vayamos por partes… ¿Qué es Flow de Cablevisión? Flow es el sistema que utiliza el operador de cable Cablevisión. Es un servicio que puede ser disfrutado con un decodificador Flow, con una app o desde un sitio web. Con Flow tenés acceso a la programación en vivo al igual que cualquier sistema de cable normal. A esto se le suma la posibilidad de ver contenido bajo demanda, ejecutar aplicaciones desde el propio decodificador Flow y algunas cositas más. ¿Qué podés hacer con Flow de Cablevisión? Además de ver la programación en vivo podés reiniciar un programa para verlo del comienzo, ver un programa que ya haya sido emitido (hasta 24 horas hacia atrás), grabar un programa, ejecutar YouTube, Netflix y YouTube Kids. Con un botón del control remoto podés reiniciar el programa que estés mirando. Algo que la competencia también brinda pero no de manera tan fluida. Podés ver programas ya emitidos, navegando por la grilla de programación hacia atrás podés mirar algún programa que fue emitido en las últimas 24 horas. Tenés además almacenamiento en la nube para grabar programas y tenerlos siempre disponibles para mirar. Con un botón podés pausar en vivo y retroceder también en el momento. ¿Tenés que irte? Bueno, podés continuar viendo tu programa favorito desde Flow para tu smartphone. Diferentes maneras de ver Flow Flow funciona con el Flow Box, el decodificador que entrega Cablevisión. Además está la app Flow para smartphones, y si tenés un smart TV podés descargar Flow en tu televisor y ver TV en vivo sin la necesidad de tener un decodificador. Similitudes entre Flow y Netflix ¿Estás pensando que se viene la batalla de Flow vs Netflix? Bueno, no es tan así. Si bien el tema principal de esta nota es saber las diferencias entre Flow y netflix la verdad es que tienen bastantes similitudes pero no así disponibilidad de contenido. Con Flow podés ver contenido a elección tipo Películas y Series. Pero el catálogo es muchísimo más reducido que Netflix. ¡Un montón menos! Con Netflix tenés contenido exclusivo de la plataforma como ser «Stranger Things» cómo para nombrar un título. Además el contenido más nuevo en Flow te lo alquilan, abonando un precio relativamente bajo te pone a disposición una película por 24 o 48 horas. Netflix y Flow juntos Juntos pero no revueltos… si bien hubo una campaña publicitaria de Flow en donde sugieren que Netflix ahora es parte de Flow, la cosa es que no es tan así. Ahora podés utilizar el buscador del decodificador Flow para encontrar programas de Netflix. Si querés saber más sobre esta novedad mira la nota que hicimos: Netflix en Flow: ver el catálogo de Netflix desde el decodificador. ¿Contratar Netflix en lugar de Flow? No voy a andar con vueltas, lo ideal sería que tengas los dos servicios. Con Netflix tenés un catálogo muy importante, contenido en 4K HDR y una excelente calidad de imagen. Por el otro lado, con Flow tenés el agregado de ver los canales en vivo (el famoso cable TV) y el plus de contenido bajo demanda. Hoy en día Cablevisión te cobra casi lo mismo contratando solo internet o un combo con Flow. Pero pará, antes que me tires con algo. Esto siempre y cuando enganches una promoción o llames para pedir descuentos. No te vayas sin antes visitar nuestras otras notas de Cablevisión y Flow. Suscribite a nuestro canal de YouTube en donde subimos mucho material como éste.

