Plataformas y Precios. Cuanto sale, cómo adquirirlo el competidor de Netflix y Prime Video en la Argentina.

Llega Disney Plus a la Argentina de manera oficial. Hace un tiempo publicamos un artículo dedicado a este nuevo servicio de streaming: Todo Sobre Disney Plus. Si querés podés ver el contenido en video visitando el canal de Youtube. O, mejor aún, te lo dejamos aquí abajo:

Disney Plus vs Netflix vs HBO

La lucha entre los proveedores de video por streaming cada vez se intensifica más. Netflix ya no puede relajarse, el trono está siendo muy disputado. Por un lado tenemos el gran catálogo de Netflix, por otro lado tenemos las maravillas del mundo de Disney y en otro extremo tenemos pisando fuerte al creador de series impactantes HBO. Pero para no irnos por las ramas te dejo la comparativa en una nota separada: Netflix vs Disney Plus vs HBO Go.

Promo lanzamiento

Solo a modo de preventa (esto es hasta el 16 de noviembre) el costo anual es de $3250 final. Esto es en pesos argentinos y no debes sumarle ningún impuesto extra.

Planes y precios

Si no llegaste a la preventa no te preocupes porque hay opciones para disfrutar a un bajo costo. A diferencia de Netflix Disney Plus ofrece planes mensuales y anuales. Hay un único plan que permite visualizar el contenido en hasta 4 dispositivos simultáneos y hasta en 4K HDR. Podés además crear hasta 7 perfiles para todos los miembros de la familia.

El costo mensual en pesos finales (hoy) es de $385.- pero si adquieres una suscripción anual pagarás $3850.- por 365 días. Esto quiere decir que estarás ahorrando 2 meses de servicio.

Disney Plus y Flow (Cablevisión)

Los clientes de Cablevisión Flow también tienen sus beneficios. Estos son básicamente dos. El primer beneficio es que te regalan 3 meses de suscripción completamente gratuito. El segundo beneficio es que podés abonar el servicio directamente en tu factura de Cablevisión.

Plataformas disponibles

Disney está disponible desde la fecha de su lanzamiento en distintas plataformas. Algunas de ellas enumeradas a continuación: