Todos los modelos del Motorola G7 están afectados por una falla en los micrófonos resultando en videos con audio inadecuado (usuarios prometen no volver a confiar en la marca). Parece que fue ayer cuando Lenovo lanzaba el Motorola Moto G7 con bombos y platillos, como un smartphone que vendría a tenerlo todo. Sin embargo algo muy importante se estaba gestando entre los usuarios. Si buscas sobre este problema vas a encontrar que hay ciento de páginas reclamando a Motorola sobre este inconveniente con el audio del Moto G7. Hay información tanto en español como en foros en inglés. Sin embargo, esta nota la voy a relatar en primera persona dado que yo también me vi afectado. Calidad de video del Moto G7 (G7 Play, G7 Plus, G7 Power) Pero antes de comenzar con el audio hay algo que me gustaría aclarar y es que los videos grabados en cuanto a calidad de imagen también dejan muchísimo que desear, no es un equipo para nada recomendable si lo vas a usar para tomas de fotos o grabar videos. El principal inconveniente es que usa el mismo bitrate para un video de 30 cuadros por segundo que uno de 60 cuadros por segundo. Si grabas un video en FullHD a 30 cuadros la configuración del teléfono va a ser la misma que si eliges grabar a 60 cuadros por segundo. Teóricamente estos dos videos van a ocupar el mismo espacio, en lo que obviamente se traduce en que el video con más cuadros por segundos tendrá una ligera disminución de calidad gráfica. Para solucionar este inconveniente con los videos de los Motorola te recomiendo usar aplicaciones de terceros para grabar videos, un muy buen programa es Open Camera, que te permite elegir una unidad de bitrate personalizada. El problema con el audio de los videos grabados con Moto G7 Si sos muy meticuloso te invito a analizar el audio de un video grabado por los Motorola y vas a notar como el sonido tiene una especia de compresión excesiva o un uso de un proceso llamado reducción de ruido (noise reduction). Sucede que cuando no detecta audio el nivel que toma el micrófono desciende y vuelve a ascender cuando detecta que alguien está hablando. Esto hace que el sonido varía en volumen constantemente y no se escuche lo que una persona dice con claridad. La cosa es peor de lo que parece Tengo más malas noticias, hice pruebas conectando un micrófono exterior al smartphone y utilizando una aplicación de terceros (la app de Motorola no permite usar un mic externo), y el problema con el audio persiste. Esto indicaría que esa especie de noise reduction también se aplica a los micrófonos conectados al Moto G. La solución que encontré (no muy práctica) es la de grabar el audio con una computadora el video con el Moto G7. Siempre y cuando sea una ubicación de grabación fija. Video mostrando el defecto de los Moto G7 Un breve video de 3 segundos donde se puede apreciar el sonido «deformado» que graba, haciendo del equipo un smartphone completamente inútil para guardar nuestros recuerdos. No solo limitado al Moto G7 Hace un tiempo atrás tuve un Moto G6 Plus, ¿y adivinen por qué lo vendí? Así es, tenía problema para grabar el audio al igual que con el nuevo Motorola. En equipos anteriores si utilizabas un micrófono externo el audio resultante incluía un ruido a interferencia de fondo. Aparentemente algún componente interno del teléfono interfería con la conexión de micrófono externo. La respuesta de Motorola Motorola no ha dado una declaración oficial del tema y tratan de evitarlo, en los foros de discusión o el soporte indican que reinicies el equipo o lo restaures de fábrica. Algo que no soluciona el problema. Increíble, pero ese es todo el soporte de la compañía. Qué hacer para solucionar el problema de audio con el Moto G A continuación de voy a dejar unos consejos para solucionar el problema con el micrófono de los equipos moto G. Esto es a modo personal y cada uno hará lo que quiera y pueda, te voy a dejar algunos consejos para poder grabar videos con el Moto G7 sin tener problemas con el audio. Usar exclusivamente la app Open Camera Una solución al problema del micrófono de los Moto G es la de utilizar esta aplicación gratuita que es muy completa. Pero cuidado, porque con las opciones por defecto el problema va a persistir. Para solucionar el problema del micrófono de los smartphones Motorola debes ingresar a las opciones del programa > luego ingresar a las opciones de video > la opción fuente de audio debe estar seleccionada en sonido sin procesar (unprocessed). De este modo no se va a activar el efecto de reducción de ruido que tanto molesta. Usar micrófono externo Podés intentar grabar videos con un micrófono externo, hay muy económicos que dan muy buenos resultados. La combinación de micrófono externo con una aplicación de terceros tal vez sea la solución al problema de audio de los Motorola. Grabar el audio con otro dispositivo La opción que actualmente estoy utilizando, grabar el audio con una computadora o notebook y el video con el smartphone, luego en edición unes las dos partes. Sino podrías intentar grabar el audio con alguna app de captura de micrófono y el video con la cámara de tu smartphone. Comentanos tu experiencia… Comprar equipos Samsung Te voy a ser sincero, Motorola no para de defraudar. Actualizaciones que nunca llegan, problemas de brillo de pantalla y ahora esto del audio y video. Las veces que utilicé un equipo Samsung (muy a mi pesar porque odio la capa de personalización que mete la compañía) los resultados fueron muy buenos. Una aceptable calidad de video y lo mejor: audio grabado con la propia app de Samsung con una calidad excelente. No necesitas apps de terceros para equipos Samsung ya que la cámara stock permite conectar un micrófono externo. Si usas el mic incorporado el resultado es muy bueno ¿Qué podemos hacer nosotros? Comparte esta nota, deja tu comentario par ayudar a otros usuarios y reclamale a Motorola. ¿Será este el fin de la linea Moto? Espero que no…

Maauro

