Con la cotización tan variante de estos últimos días uno se pone a pensar si estamos frente a un buen momento para comprar o no.

La pregunta que todos nos hacemos cuando el precio del Bitcoin varía: ¿Conviene comprar Bitcoin hoy?

Esta nota es atemporal, sin importar el valor actual del BTC (Bitcoin) hay que tener en cuenta el siguiente consejo para saber cuál es el mejor momento para comprar BTC o no.

Lo cierto es que no hay que desesperar si ves que la cotización de la criptomoneda se desploma, los que entienden dicen que no es buen momento para vender cuando la cotización está en caída. Luego de cada caída lo lógico sería un ascenso. Pasó hace unos años cuando el BTC rondaba los USD 20.000 y muchos corrieron a venderlo, luego su valor (dos años después) se remontó a los USD 68.000. Pero claro, debes esperar ese lapso y podrías no ser tan afortunado y continuar en una caída aún más profunda para tus ahorros.

¿Es buen momento para comprar Bitcoin hoy?

Pasaron varias burbujas con modificaciónes de precios, te puedo pasar un TIP pero no te lo tomes como una cargada, es tan simple como lo siguiente: El mejor momento para comprar es cuando nadie lo quiere ni ver de cerca. Ese es el momento en el que tu suerte podría cambiar. Pero claro, en el mundo de la especulación nada es tan fácil y podrías llegar a perder todos tus ahorros. Por favor toma este artículo como una opinión y recuerda que el poder de decisión es tuyo.

¿Cómo comprar bitcoins?

Es muy sencillo, primero debes registrarte en un exchange. El número uno es Binance (enlace), te registras con tus datos y ya puedes ver cotizaciones, comprar de forma directa o intercambiar criptomonedas con otros usuarios (P2P).

¿Dónde comprar Bitcoins de manera simple?

Sin lugar a dudas uno de los portales de intercambio de criptomonedas más serio es Binance. Desde el sitio puedes comprar y vender bitcoins y más de 150 criptomonedas diferentes. Puedes hacerlo con efectio, tarjetas de débito locales y tarjetas de crédito. Podés comprar y vender en pesos, dólares y decenas de divisas más.

Visita Binance, regístrate y comienza tu criptoaventura: BINANCE

Suscribite a nuestro canal de YouTube: ‘El Rincón De Cabra‘ y seguinos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además podés registrarte en nuestro boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.