Cómo disfrutar del contenido de Flow sin gastar datos en tu celular y tablet. Te contamos como activar tu Flow Pass si sos cliente de Personal. Cablevisión en conjunto con Telecom Personal lanzaron un nuevo servicio y es que para los clientes del serivicio de telefonía de la empresa tienen la posibilidad de acceder a Flow y despreocuparse del consumo de su plan de datos. Sin embargo a ciertos aspectos a tener en cuenta con este nuevo servicio y vamos a detallarlos en esta nota. Te recomiendo leerla hasta el final para conocer cuales son los modos y requisitos de Flow Pass. ¿Qué es Flow Pass? Flow Pass es un nuevo beneficio para los clientes de Personal y Flow. Podés activar un pack de 10 GB para que por 30 días puedas disfrutar de la TV en vivo, contenido on demand utilizando la plataforma Flow desde un equipo móvil con Personal. Si sos cliente de Personal Black no necesitas activarlo ya que el beneficio se activa automáticamente. No tiene costo extra para usuarios Black. Podés usar Flow utilizando la red móvil sin consumir los datos de tu plan, eso sí, tenés un tope de 10 GB por mes para disfrutar del contenido. ¿Cómo activar Flow Pass en planes de 1 a 4 GB? Si sos usuario actual de Flow App y tenés un plan en Personal de 1 a 4 GB, podés adquirir este pack de beneficio desde la app de personal «Mi Personal», este servicio tiene un cargo extra. ¿Cómo activar Flow Pass en planes de 5 a 8 GB? Si sos usuario de Personal y tenés un plan de 5 a 8 GB podés activar de forma gratuita el servicio de Flow Pass. Tiene una duración máximo de 30 días y es un beneficio po única vez. Luego deberás abonar mensualmente su costo. Para activar Flow Pass lo haces desde la app «Mi Personal». ¿Cómo activar Flow Pass en planes BLACK? Cómo te mencionaba antes si sos cliente Black d Personal este servicio lo tenés completamente bonificado y se activa automáticamente. Podés comprobarlo desde la app «Mi Personal». Todo esto se suma a la reciente novedad de buscar contenido de Netflix desde el decodificador Flow. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en especial el canal de YouTube en donde subimos muchísimos tutoriales sobre televisión.

