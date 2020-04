Solución a problemas de reproducción de cámaras y NVR de la marca Foscam. Hay fallas en Windows.

Desde hace algunos meses que los usuarios de cámaras y kit NVR de la marca Foscam están teniendo problemas para reproducir contenido grabado bajo el sistema operativo Windows. Dando la sensación que nuestros equipos de vigilancia están funcionando mal cuando en verdad el problema es de software.

Por cuestiones de accesos y seguridad es que la mayoría de las marcas de cámaras y nvr nos obligan a utilizar el antiguo Internet Explorer para ver contenido. Esto no es algo exclusivo de Foscam sino de muchas marcas de cámaras. Nos resignamos a utilizar este viejo navegador, instalar el plugin correspondiente para ver las cámaras pero ahora nos está fallando.

Una alternativa sería usar la app propietaria de Foscam como alternativa a Internet Explorer pero aparentemente el problema también surge con ésta. Sin haber desarmado los archivos para su análisis puedo adivinar que la aplicación de Windows utiliza el mismo (o mismo principio) que el plugin que se instala en IExplorer. Entonces el resultado es que los problemas para ver los equipos son los mismo.

Pero no todos son problemas en esta nota sino que trataré de darte una solución para que puedas seguir usando tus NVR y cámaras IP con normalidad. Hay dos alternativas a Internet Explorer y te las voy a mencionar a continuación

Ver Cámaras IP o NVR en smartphone

La primer opción ya estaba dando vueltas hace tiempo pero muchas veces la dejamos de lado. La aplicación para Android e iOS de Foscam para ver cámaras y la app para DVR / NVR siguen funcionando con normalidad. Sí, son bastantes básicas pero funcionan.

Android: Para descargar la app para cámaras ip de Foscam dirígete al siguiente enlace. Para bajar la aplicación de Foscam para equipos NVR hacelo desde este otro enlace.

iPhone: Para descargar la app para cámaras ip de Foscam dirígete al siguiente enlace. Para bajar la aplicación de Foscam para equipos NVR hacelo desde este otro enlace.

Ver Cámaras IP o NVR en Windows (nuevo)

Aquí es cuando estarás pensando: «pero espera, me dijiste que en Windows no se podía…» Pero a mala noticia te traigo una buena para compensar. Y es que como te decía antes el software de Windows de Foscam llamado VMS (Video Management Software) dejó de funcionar correctamente pero hay una alternativa propuesta por Foscam mismo.

No es una empresa que se destaca por sus aplicaciones bien pulidas o por mantener informado al usuario, me han dejado esperando más de una vez en un pedido de soporte que les hice. Pero un día, luego de tantos mails pidiendo ayuda uno de ellos me respondió que hay una aplicación para Windows que está aún en fase de pruebas que reemplazará al VMS clásico.

Lo que debes hacer es bajar «el nuevo» VMS para Windows que es apto para ver cámaras IP y equipos NVR. Para saber si tienes instalado el software VMS nuevo o el clásico lo primero que se destaca en la nueva versión es que la interface es toda blanca en lugar de oscura.

El nuevo VMS funciona con normalidad y lo encuentras en el sitio web de Foscam bajo el nombre «New VMS». Te dejo el enlace de la descarga directa: Descargar nuevo VMS de Foscam.

