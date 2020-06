Por cuestiones de seguridad la compañía desactivará el servicio de DDNS para todos sus dispositivos.

A partir del 1 de enero de 2021 el servicio de DDNS para los productos de Foscam dejan de funcionar. El motivo es que la compañía indica que por el modo de realizarse una conexión con este método es que baja el requisito de seguridad escencial para sus productos.

El servicio de DDNS de Foscam no funciona

Según anunció la empresa: «Foscam se enfoca en productos de seguridad, la seguridad es lo más importante. La tecnología de acceso remoto DDNS tiene un nivel de seguridad más bajo que la tecnología de acceso remoto P2P. Por lo tanto, la tecnología de acceso remoto DDNS no cumple con los requisitos de seguridad de Foscam en el desarrollo futuro. Debido a que Foscam tiene algunos clientes antiguos, que todavía usan DDNS. Para una mejor experiencia de usuario, Foscam ha mantenido DDNS hasta ahora. Ahora, todos nuestros productos actuales tienen tecnología P2P más segura y la configuración es más simple. Por lo tanto, Foscam cree que es hora de finalizar la función de acceso remoto de nombre de dominio dinámico en los productos Foscam.»

Alternativa a servicio de DDNS de Foscam

No todo está perdido y es que hay distintas alternativas para continuar accediendo a nuestras cámaras y NVR desde fuera de casa. A continuación te mostramos las opciones disponible para acceder a los dispositivos desde la WAN.

Utilizar cámara o Nvr con tecnología P2P

Los productos con función P2P admiten el acceso remoto fácilmente sin una configuración complicada, solo necesita usar UID para agregarlo en la aplicación Foscam o VMS, luego puede ver sus cámaras de forma remota en teléfonos inteligentes o computadoras con éxito. Todos los productos actuales de Foscam incluyen un UID para acceso.

Acceder a las cámaras desde Internet sin P2P ni DDNS

Lo ideal es ir cambiando tus equipos Foscam por nuevos con tecnología P2P. Pero puedes continuar utilizándolos usando la dirección WAN IP y el puerto (URL como http: // WANIP: puerto) para acceder de forma remota a sus productos antiguos. Estas son las preguntas frecuentes para la configuración:

Use WAN IP y el puerto para configurar el acceso remoto para las cámaras Foscam SD:

https://www.foscam.com/faqs/view.html?id=33

Use WAN IP y el puerto para configurar el acceso remoto para las cámaras Foscam HD:

https : //www.foscam.com/faqs/view.html? id = 32

Use el puerto y la IP de WAN para configurar el acceso remoto para Foscam NVR:

https://www.foscam.com/faqs/view.html?id= 228

Usar un servicio de DDNS alternativo

La buena noticia es que a pesar de la discontinuidad del servicio de DDNS de Foscam las opciones de configuración continuarán estando en las cámaras ip y Nvr. Esto quiere decir que podemos utilizar algún servicio de DDNS de terceros (pago o gratuito) y seguir conectándonos a los productos Foscam casi con normalidad.

Puedes usar algunos de los servicios numerados en la configuración de cada producto o sino utilizar un servicio de terceros sin la necesidad de configurar nada en los equipos. Uno de los más conocidos es FreeDNS, nos instalamos una pequeña aplicación en Windows o Android y tendremos una dirección DDNS para acceder a cualquiera de nuestros equipos desde fuera de casa.

Actualizar equipos Foscam a tecnología P2P

Los productos Foscam que no vienen con opción P2P no puedes ser actualizados via software, es por eso que lo ideal es ir reemplazando de a poco nuestras cámaras por nuevas y de este modo tendremos mejor seguridad ante posible ataques externos. En Amazon puedes encontrar productos Foscam con tecnología P2P.

