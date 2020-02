Tiembla Stadia con esta nueva plataforma de juegos de Nvidia que podés jugar de forma gratuita. Podría decirse que la gente de Google en estos momentos debe estar golpeando sus cabezas contra sus escritorios o más de uno ya comenzó a buscar nuevo empleo, es que se lanzó oficialmente Nvidia GeForce NOW y es todo lo que Stadia debería haber sido. Es que con una sola línea publicitaria bastó para llamar la atención del público y sus competidores: GAMES YOU WANT. GAMES YOU OWN. Juegos que quieres. Juegos que posees. La razón por la que Nvidia tiene buena pinta es como planteó el tema de los juegos y la disponibilidad. A diferencia de Stadia, donde debes comprar juegos a ellos para poder jugar desde la nube GeForce NOW funciona completamente diferente. ¿Qué es GeForce NOW? GeForce NOW conecta a tus juegos digitales a la nube de Nvidia para que puedas disfrutarlos sin necesidad de tener una computadora potente. En esta plataforma podés adquirir títulos en las tiendas más conocidas para PC y jugarlos directamente en GeForce NOW. Además si ya tenés títulos comprados podes agregalos a tu cuenta de Nvidia y utilizarlos. Si no deseas comprar juegos también podés usar los títulos gratuitos (free to play) que hay en las tiendas. ¿En que plataformas está disponible? GeForce Now está disponible en computadoras de escritorio con Windows, notebooks, MAC, Nvidia Shield y dispositivos con Android. Plataformas compatibles con GeForce NOW. ¿Cuánto cuesta? GeForce NOW tiene dos planes. El primero de ellos es gratuito y te permite jugar hasta 1 hora y luego debes volver a entrar para continuar con el cloud gaming. El segundo plan tiene un costo promocional de USD 4,99 y podés jugar hasta 6 horas seguidas, tenés prioridad para servidores y además podés habilitar el RTX ON de las placas de video. Precios GeForce NOW. Juegos disponibles en GeForce NOW La lista de juegos se expande constantemente y Nvidia trabaja de una forma interesante. Utilizando votos de los usuarios es que agregan nuevos juegos a su plataforma. La plataforma preferencial es Steam pero hay más tiendas soportadas (como EPIC). La lista completa de títulos la podés consultar desde la página de compatibilidad de juegos donde se muestran títulos que podés comprar para jugar, agregar si ya lo posees o títulos gratis. Requisitos GeForce NOW Para MAC: El equipo debe ejecutar macOS 10.10 o versiones posteriores. Windows PC: Se necesita una versión de 64 bits de Windows 7 o versiones posteriores. Ten en cuenta que no se admiten las versiones de 32 bits de Windows. Android: Un teléfono Android con 2 GB con Android 5.0 (L) o una versión posterior y compatibilidad con OpenGL ES3.2 o una versión superior. Internet: GeForce NOW necesita como mínimo 15 MB/s para una resolución de 720p a 60 fotogramas por segundo y 25 MB/s para una resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo. Necesitarás una conexión Ethernet por cable o un enrutador inalámbrico de 5 GHz. GeForce NOW países En primera instancia Nvidia lanzó una prueba beta en donde pusieron a prueba todas las características del servicio. Ahora GeForce NOW ya es público y puede ser utilizado en Estados Unidos y Europa. Actualmente no es posible utilizar GeForce NOW en Argentina ni en el resto de Latinoamérica, por lo menos en esta primera etapa, pero en los foros de Nvidia la petición por apurar el lanzamiento se está haciendo escuchar. Alternativas a GeForce NOW Cómo te contaba al comienzo de esta nota la primer alternativa y más obvia es Google Stadia, te invito a visitar La Guía Definitiva de Google Stadia. Otra opción y sin costo alguno es la de jugar por streaming de manera local con tu computadora. En esta nota te explico cómo se hace: Alternativa a Steam Link. Para estár al tanto de las últimas noticias del streaming y tecnología te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube.

