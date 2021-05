Ahora que Google no ofrece más espacio ilimitado para tus recuerdos es momento de buscar alguna alternativa confiable. En esta nota 3 alternativas que funcionan muy bien.

Las nuevas imágenes y videos cuya copia de seguridad se suban desde el 1 junio de 2021 ocupan espacio en la cuota de 15 GB que la compañía ofrece sin costo.

Todo el backup de contenido multimedia que se hace desde esa fecha en adelante, en la calidad que sea (baja, alta u original) se descontará de la cuota de 15 GB que tenemos disponible. Una vez que se supera ese límite, el usuario, para seguir haciendo respaldo del contenido, debe abonar una suscripción al servicio de almacenamiento de la compañía llamado: Google One.

Se puede contratar el servicio de almacenamiento Google One que no sólo amplía la capacidad para Fotos sino también para Gmail y Drive. Este servicio tiene planes de suscripción desde USD 2 a 10 por mes con capacidades que van desde 100GB hasta 2TB.

No está mal pero si querés una alternativa a Google Fotos para no suscribirte a Google One llegaste al lugar correcto.

Hay ciento de servicios de almacenamiento de imágenes y videos en la nube, separé los que me parecieron más interesantes: 3 alternativas muy buenas, la última es bastante interesante así que quédate hasta el final del video para tener un abanico más amplio al momento de elegir.

Las mejores alternativas a Google Fotos

