Stadia comienza a desplegar lentamente el streaming de sus juegos en 4K utilizando el navegador Chrome. Luego de varios meses del estreno del servicio y varios lanzamientos de juegos (especialmente apresurados por su rival Geforce Now), es que ahora llega una característica muy solicitada por todos los jugadores: streaming en 4K. Algunos usuarios suscritos a Stadia Pro comenzaron a notar esta nueva implementación pero por ahora solo utilizando el navegador web. Pero lo que hay que tener presente es que para poder «ejecutar» juegos a 4k y 60 cuadros por segundo necesitarás una velocidad de Internet de 35 Mbps como mínimo. Según informó Google es para tener una latencia y ping buenos. La gente de 9to5Google pudieron provar esta novedad y aparentemente funciona de manera correcta. Lo cierto es que Stadia parece estar apresurando sus lanzamientos luego de que surgiera un rival bastante difícil como lo es Nvidia con su servicio GeFroce Now. Te invito a mantenerte informado sobre Stadia en EL DESTAQUE y no dejes de leer todas las novedades que trae Nvidia GeForce Now.

