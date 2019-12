Todas las características y habilidades de los Brawlers. Te mostramos cuales son los mejores personajes de Brawl Stars y sus estadísticas. Es el juego del momento, donde el objetivo principal es tratar de conseguir la mayor cantidad de trofeos para así ir progresando. Con diferentes modos de juego disponible podrás ganar batallas y así subir de nivel. Brawl Stars es el videojuego de Supercell, creador del famoso Clash Royale. En esta nota te cuento cuales son los personajes, sus características y habilidades particulares. Esto es Brawl Stars Playlist gentileza del canal Somos Gamers de YouTube.

 ¿Qué es un Brawler? Los brawlers son los personajes del juego Brawl Stars, cada uno de ellos son diferentes y tienen distintas habilidades. Las características que tienen son: Rango, fuerza, habilidad estelar, y aspecto. Estos jugadores se dividen en categorías: luchadores, lanzadores, pesos pesados, francotiradores, sanadores, escaramuzadores, asesinos, asesinos veloces, asesinos tóxicos, asesino sigiloso, entre otros. Personajes de Brawl Stars A continuación una lista con los personajes iniciales del juego y las características de cada uno. Shelly Shelly es accesible desde el comienzo del juego, con características muy parejas y equilibradas su arma es una escopeta. Características Shelly: Clase: Luchador

Luchador Salud: 3600

3600 Daño: 300 por cartucho

300 por cartucho Ataque súper: lanza una ráfaga de municiones que cubre más distancia haciendo 320 de daño por bala.

lanza una ráfaga de municiones que cubre más distancia haciendo 320 de daño por bala. Habilidad estelar: realiza un ataque que hace que todos los enemigos atrapados en el área de efecto, se muevan lento. Nita Nita puede ser conseguida fácilmente y es acompañada por un enorme osos que te ayudará en el combate. Características Nita: Clase: Luchador.

Luchador. Salud: 3800

3800 Daño: 740

740 Ataque súper: invoca a su oso que hace 400 de daño por cada manotazo.

invoca a su oso que hace 400 de daño por cada manotazo. Habilidad estelar: Por cada ataque que el oso realice, Nita recuperará salud, y por cada ataque que acierte Nita, su oso recuperará salud. Colt Personaje que se consigue al obtener 60 trofeos, es un brawler capaz de hacer mucho daño con sus 2 pistolas pero con poca salud. Características Colt: Clase: Francotirador.

Francotirador. Salud: 2800

2800 Daño: 300 por bala

300 por bala Ataque súper: Colt lanza una ráfaga de balas más larga capaz de atravesar obstáculos haciendo el mismo daño que sus ataques normales

Colt lanza una ráfaga de balas más larga capaz de atravesar obstáculos haciendo el mismo daño que sus ataques normales Habilidad estelar: la velocidad de movimiento de Colt se incrementa en 60 puntos, pudiéndose mover muy rápido. Otros personajes de Brawl Stars Los mencionados más arriba son los brawlers iniciales, los más rápidos para conseguir. Al haber una gran cantidad de personajes la lista es inmensa y en el futuro se va ampliando. Este es un resumen del resto de los personajes. Bull En cuanto obtengas 250 trofeos podrás jugar con Bull. Este personaje es capaz de resistir mucho daño y atacar con una escopeta a corta/media distancia. Clase: peso pesado.

Rareza: común.

Salud: 5200

Alcance: 5.

Daño básico: 400/bala.

Ataque súper: activa un estado de furia que hace que Bull cargue en línea recta, arrasando todo a su paso.

Recarga: 1,6 s.

Velocidad de movimiento: 770.

Habilidad estelar: si la salud de Bull está por debajo del 40% este podrá recargar muchísimo más rápido, duplicando su DPS. Jessie Jessie es una Brawler que puedes desbloquear al conseguir 500 trofeos. Jessie usa una torreta posicionable para infligir daño a larga distancia, convirtiéndola en un personaje de apoyo ideal. Clase: luchadora.

Rareza: común.

Salud: 3200.

Alcance: 9.

Daño básico: 820.

Ataque súper: la torreta se despliega para dar apoyo a Jessie.

Recarga: 1,6 s.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: los disparos de Jessie servirán para restaurar la salud de la torreta (disparándole) y seguirán causando daño a los enemigos. Brock Brock podrá ser seleccionado si logras reunir 1.000 trofeos. Es capaz de hacer mucho daño de área con su lanza-misiles a pesar de que este se recarga muy despacio, ¡apunta bien! Clase: francotirador.

Rareza: común.

Salud: 2800.

Alcance: 10.

Recarga: 2,1 s.

Daño básico: 1100.

Ataque súper: se activa una ráfaga de 9 misiles con los que podrás causar el caos absoluto en zona extensa destruyendo los obstáculos que allí se encuentren.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: los misiles estallan con el impacto, dejando llamas que quemarán a todos los que se encuentren en el lugar o quieran atravesarlo. Dynamike Todo un experto en explosivos que se desbloquea al reunir 2.000 trofeos. Puede lanzar cartuchos de dinamita a diestro y siniestro que causarán un gran daño en un área más reducida. Clase: lanzador.

Rareza: común.

Salud: 2800.

Alcance: 7.

Recarga: 1,7 s.

Daño básico: 760.

Ataque súper: podrás lanzar un barril que lleva Dynamike a sus espaldas creando una explosión devastadora.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: podrás usar las ondas expansivas de sus explosiones para saltar una distancia corta y superar obstáculos. Bo Es el último Brawler que puedes desbloquear con trofeos, necesitarás 3.000. Puede resistir bien el daño y dispone de un ataque a distancia con arco que causa un daño moderado. Clase: luchador.

Rareza: común.

Salud: 3600.

Alcance: 8.33.

Recarga: 1,7 s.

Daño básico: 420.

Ataque súper: podrás lanzar unas minas explosivas invisibles que explotan a los 1,15 segundos después de ser activadas, recuerda avisar a los integrantes de tu equipo que se encuentren en la zona o también sufrirán daño.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: tanto tu equipo como tú podréis ver los jugadores cercanos que se escondan en los arbustos.

El Primo Este personaje ataca con los puños a todo aquel que se atreva a acercarse demasiado (tiene muy poco alcance), su gran salud le permite aguantar muy bien los ataques. Clase: peso pesado.

Rareza: especial.

Salud: 5800.

Alcance: 3.

Recarga: 0.8s.

Daño básico: 360.

Ataque súper: activarás un salto-placaje que posibilita alcanzar a jugadores lejanos causando daño de área.

Velocidad de movimiento: 770.

Habilidad estelar: al realizar un salto el suelo queda cubierto en llamas, quemando a los alcanzados durante 4 segundos. Barley Barley no hace daño directamente sino que lanza botellas que contienen un líquido dañino que resta puntos de vida al que lo pisa. Clase: lanzador.

Rareza: especial.

Salud: 2400.

Alcance: (no aplicable).

Recarga: 2 s.

Daño básico: 600 por segundo.

Ataque súper: podrás tirar botes explosivos que te permiten cubrir el suelo de fuego.

Velocidad de movimiento: 770.

Habilidad estelar: cada botella lanzada con su ataque normal recupera a Barley 200 puntos de salud. Poco Este Brawler tiene una gran versatilidad pues puede cubrir bastante distancia con sus ataques y curarse a sí mismo o a sus compañeros cuando se más necesario. Clase: sanador.

Rareza: especial.

Salud: 3800.

Alcance: 7.

Recarga: 1.6 s.

Daño básico: 660.

Ataque súper: activa una onda curativa para todos los compañeros que alcance y para sí mismo que puede atravesar obstáculos.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: una onda normal es capaz de golpear a los enemigos y de curar a los aliados. Ricochet Tiene una capacidad ofensiva moderada, pero con unos puntos de vida bastante escasos. Eso sí, sus ataques pueden rebotar causando estragos. Clase: francotirador.

Rareza: súper especial.

Salud: 2400.

Alcance: 9,67.

Recarga: 1.2 s.

Daño básico: 280.

Ataque súper: activa una ráfaga de muchas balas que pueden atravesar a los enemigos y rebotar en las paredes.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: si las balas chocan contra un obstáculo, se cargan de energía para ir más rápido y causar más daño. Darryl Este personaje puede realizar un poderoso ataque usando sus dos escopetas de doble cañón que incrementan su daño si estás más cerca de tu objetivo. Además, Darryl posee una gran cantidad de vida que le ayudará a resistir en activo. Clase: peso pesado.

Rareza: súper especial.

Salud: 4000.

Alcance: 5,67.

Recarga: 1.8 s.

Daño básico: 260.

Ataque súper: podrás rodar por el mapa como si fueras un tonel haciendo daño y alejando a todos los rivales a los que golpees.

Velocidad de movimiento: 770.

Habilidad estelar: podrás resistir más daño si estás en modo tonel. Penny Lanza bolsas de dinero de largo alcance para causar daño y, si aciertas en un enemigo, la bolsa estallará en una explosión de monedas que quitarán puntos de vida a los enemigos que estén cerca. Penny es especialmente útil contra hordas o grupos de enemigos. Clase: francotiradora.

Rareza: súper especial.

Salud: 3200.

Alcance: 9.

Recarga: 2 s.

Daño básico: 840.

Ataque súper: activarás un cañón-torreta que lanzará bombas por encima de cualquier cobertura.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: si la torreta se destruye, esta explota lanzando minibombas que causarán un enorme daño de área. Piper Este personaje es mejor utilizarlo a muy larga distancia, pues cuanto más lejos se encuentre de su objetivo, más daño causará en él. La contrapartida, Piper no tiene una gran salud, haciéndola bastante vulnerable. Clase: francotiradora.

Rareza: épico.

Salud: 2400.

Alcance: 10.

Recarga: 2,3 s.

Daño básico: 1640.

Ataque súper: lanza granadas bajo sus pies mientras se aleja de un salto, ideal para escapar de enemigos cuanto antes.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: si te escondes en un arbusto para disparar, cada disparo hará 400 puntos más de daño. Pam Es un personaje sanador que tiene una ametralladora que dispara tuercas y tornillos con baja precisión. Esta táctica es especialmente útil contra grupos y a media/corta distancia, pero muy poco eficaz contra individuos a distancia. Clase: sanadora.

Rareza: épico.

Salud: 4400.

Alcance: 8.67.

Recarga: 1,2 s.

Daño básico: 260/bala.

Ataque súper: activa una torreta sanadora que cura a los aliados y también a sí misma.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: al usar un atque básico contra rivales, Pam recupera 30 puntos de salud para ella y para todos los aliados más cercanos. Frank Ataca con un súper martillo que emite una onda expansiva que golpea a otros objetivos. A cambio, este Brawler tiene un movimiento bastante lento aunque dispone de una gran salud. Clase: peso pesado.

Rareza: épico.

Salud: 5800.

Alcance: 6.

Recarga: 0.8 s.

Daño básico: 1200.

Ataque súper: golpearás el suelo tan fuerte que se generará una onda devastadora que aturde a los enemigos y destruye los obstáculos.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: podrás robar la fuerza de los alidaos que hayan caído en combate, aumentando tu daño en un 30% durante 10 segundos. Mortis Puede realizar un ataque relámpago desplazándose a gran velocidad hacia sus enemigos y aumentando su potencia significativamente; también puede autocurarse. Clase: asesino veloz.

Rareza: mítico.

Salud: 3800.

Alcance: 2.67.

Recarga: 2.5 s.

Daño básico: 800.

Ataque súper: invoca una nube de murciélagos que quitan vida a los alcanzados para transferírsela a Mortis.

Velocidad de movimiento: 820.

Habilidad estelar: Podrás recolectar las almas de los rivales caídos en combate y recuperar 1.000 puntos de salud por cada una. Tara Sus ataques se basan en juegos de cartas e ilusiones, lanzando abanicos de naipes a los enemigos para causar daño múltiple. Clase: escaramuzadora.

Rareza: mítico.

Salud: 3200.

Alcance: 8.

Recarga: 2 s.

Daño básico: 380/carta.

Ataque súper: se creará un agujero negro que trata de succionar a los enemigos hacia sí mismo para explotar finalmente causando un daño moderado.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: invoca un clon suyo con capacidad de ataque, pero con menor salud y potencia que la Brawler. Spike Este personaje es ideal para usar a largo alcance y puede contener y ralentizar a varios enemigos a la vez que ataca con bolas de pinchos fragmentables que pueden impactar en otros rivales. Clase: francotirador.

Rareza: legendario.

Salud: 2400.

Alcance: 7.67.

Recarga: 2 s.

Daño básico: 480.

Ataque súper: crea un campo lleno de espinas que ralentiza el movimiento de los rivales y los daña si se atreven a atravesarlo.

Velocidad de movimiento: 720.

Habilidad estelar: regenera puntos de salud cuando te encuentras dentro de tu propio campo de espinas. Crow Experto usando veneno, este Brawler logra dañar a sus contrincantes de forma progresiva lanzando 3 cuchillos en abanico. Es un personaje muy veloz, pero con poca vida y causando poco daño en impactos directos. A mayor volumen de veneno aplicado en un enemigo, menos tiempo necesitarás para terminar con su barra de salud. Clase: asesino tóxico.

Rareza: legendario.

Salud: 2400.

Alcance: 7.33.

Recarga: 1.5 s.

Daño básico: 280/cuchillo.

Ataque súper: dispara tus cuchillos de forma radial cuando realizas un salto y también cuando aterrizas del mismo.

Velocidad de movimiento: 820.

Habilidad estelar: el veneno no sólo resta salud, también reduce el ataque del afectado en un 10%. Leon Para muchos este es el mejor personaje del juego, pues tiene la habilidad natural de volverse invisible. De esta forma puede acercarse sigilosamente a un enemigo y realizar un ataque con cuchillos extremadamente devastador. Hará más daño si está muy pegado a su objetivo. Clase: asesino sigiloso.

Rareza: legendario.

Salud: 3200.

Alcance: (no aplica).

Recarga: 2.3 s.

Daño básico: 500/cuchillo.

Ataque súper: activa tu invisibilidad para acercarte a tus enemigos por la espalda para asestar un golpe maestro con todos los cuchillos a muy corta distancia.

Velocidad de movimiento: 820.

Habilidad estelar: cuando te haces invisible aumenta tu velocidad de movimiento. Si querés saber más sobre Brawl Stars, en un artículo anterior hicimos una Guía Definitiva de Brawl Stars. Te invitamos al canal de YouTube dedicado al gaming llamado Somos Gamers en donde vas a encontrar muchos videos de gameplay de Drawl Stars y muchos más.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.