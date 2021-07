Prueba de sonido del micrófono Quadcast de HyperX y lo comparamos con el Blue Yeti Nano. Unboxing y análisis de producto.

HyperX Quadcast, uno de los micrófonos más populares para streaming y podcasts. En esta nota voy a hacer el unboxing, prueba de sonido y voy a compararlo con otro micrófono muy reconocido: el Blue Yeti Nano.

🎙 HyperX QuadCast en Amazon:

ES | https://amzn.to/3jFikiB – US | https://amzn.to/3ye7Z0R

¿Cuál comprar? Es muy difícil, depende mucho cada uso. En mi caso el Yeti Nano me presentó un problema y es que después de un tiempo o al encender la computadora no me lo reconocía y tenía que desconectar y volver a conectar el USB. ¿El soporte online de Blue Mics? Bien gracias, le pregunté por peras y me respondieron sobre manzanas.

El Quadcast tiene shock mount, no tenés que luego conseguir uno específico que vaya bien, como el caso del Yetni Nano. El tactil para mute es muy práctico, pero la calidad de audio de Yeti para mí… es superior. Mira el video completo con la prueba de sonido comparando lado a lado.

¿Cuál te gusta más el Quadcast o el nano? Dejame tu comentario.

