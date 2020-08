Western Union deja de ser una forma de cobro para utilizar con Google Adsense. Éstas son las opciones que hay para poder cobrar fuera de Estados Unidos.

Luego de 13 años de poder cobrar nuestras ganancias de Adsense con Western Union, Google anunció oficialmente que WU deja de ser una forma de pago para todos sus usuarios.

A partir del 10 de agosto de 2020 ya no se pudo seleccionar más Western Union como método de pago a nivel mundial. A continuaciòn una captura de pantalla de las nuevas opciones que hay disponible para cobrar Adsense.

Nuevas medios de pago de Adsense. Foto: eldestaque.com

El anuncio oficial:

Muchos fueron los rumores sobre este nuevo cambio, se armó revuelo en las redes y sobre todo en los foros de Google dado que expertos de la comunidad informaban de que Western Union iba a dejar de ser una opciòn como medio de pago. Pero finalmente llegó el anuncio oficial de Google:

«As of August 10, 2020, you will no longer be able to select Western Union as a new form of payment. We recommend that publishers currently using Western Union switch to another available payment method before payments through Western Union stop in early 2021. We will inform current users in advance as to when Western Union can no longer be used to receive payments in their country. Learn more about the other available forms of payment and how to set up your form of payment.»

Traducción: Desde el 10 de agosto de 2020, ya no podrás seleccionar Western Union como nueva forma de pago. Nosotros recomendamos que los editores que se encuentran actualmente usando Western Union se cambien a otro método que haya disponible antes de que se deje de pagar a través de Western Union a principios del 2021. Vamos a informar de forma anticipada a los usuarios cuando no pueda ser usado más Western Union como medio de pago y cómo configurar tu forma de pago.

Cobrar Adsense mediante cheque

La primer opciòn disponible es la de cobrar utilizando un cheque. Claro que este es el método menos recomendado por los tiempos que esto conlleva más la gran dificultad que hay en ciertos países para que podamos canjear ese cheque por dinero.

Cobrar Adsense con Cheque. Foto: eldestaque.com

Los datos a completar son los de tu domicilio en donde quieres recibir el cheque. Esta dirección puede ser diferente a la información de tu domicilio que tengas previamente registrada en Google Adsense. Completas tus datos y seleccionas la casilla de convertir en forma predeterminada (si es lo que quieres hacer).

Pero repito, en la mayoría de los países de Latinoamérica es la pero opción que podemos utilizar.

Cobrar Adsense mediante Transferencia Bancaria

Así es, cómo están pensando, lamentablemente la transferencia bancaria hoy en día es la mejor opción para utilizar. Es el método de pago más habitual a nivel mundial pero que perjudica gravemente a países de Latinoamérica y sobre todo a la Argentina. Utilizando este medio de pago nos vamos a topar con algunos dolores de cabezas que preferimos evitar.

El principal problema es por las restricciones en cuanto al dólar en algunos países, por ejemplo el precio «real» de la divisa norteamericana en Argentina ronda (al día de hoy) los 120 a 135 pesos. Al cobrar por transferencia bancaria se nos va a pagar con un valor dispuesto por el Gobierno de alrededor de $70. Saquen sus conclusiones.

Otro inconveniente es que en Latinoamérica (no todos los países) te obligan a pesificar ese monto ingresado en un lapso no mayor a 5 días. Una vez más pesificado a ese valor no real.

El tercer problema es que es muy probable que el banco nos solicite alguna documentaciòn que respalde la procedencia de ese dinero y por qué estamos cobrando. Algún formulario a presentar más adjuntar una factura emitida por nosotros sobre nuestros servicios cobrados. Debemos registrarnos haciendo todos los aportes necesarios. Que no está mal, es lo que hay que hacer pero el problema surge que estamos a merced de la burocracia de cada banco y su requerimiento arbitrario para hacernos de nuestro dinero.

Aproximadamente perderemos un 50% de ganancia y ganaremos algunas canas y nuevas úlceras. Bueno, luego de desanimarte por completo los pasos necesarios para cobrar son los siguientes:

Cobrar Adsense por Transferencia Bancaria. Foto: eldestaque.com

Es recomendable comunicarse primero con el banco para solicitar los datos y consultar qué pasos se necesitan para poder recibir satisfactoriamente esa transferencia. Completamos los datos de nuestra cuenta bancaria en dólares.

Alternativa a Western Union para cobrar Adsense

Tal vez tengamos suerte y Google incorpore un nuevo medio de pago antes de finalizar con WU, lo ideal sería utilizar Paypal para cobrar Adsense o Payoneer. Dos plataformas con mayores posibilidades que una transferencia bancaria.

Somos muchos los editores, creadores de contenido y Youtubers que actualmente se encuentran buscando una soluciòn a este gran problema. Este artículo se mantendrá actualizado cuando surjan novedades. Y te invito a dejar un comentario si tienes algún aporte que dejar, comparte si ya no puedes seleccionar Western Union como método de pago o si utilizas otro que desees comentar.

Seguinos en el canal de Youtube donde vamos a hablar bastante sobre este tema y las mejores salidas para todos los editores y creadores de contenido. Comenta en la comunidad del canal: Comunidad El Rincón de Cabra.

