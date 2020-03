Encontrar el mouse inalámbrico ideal es tarea complicada, ¿Es el M280 el mejor ratón inalámbrico del mercado?. Análisis en video Características del ratón: Dimensiones: 105,4 x 67,9 x 38,4 mm (Altura x anchura x profundidad) Tecnología de sensor: Seguimiento óptico de Logitech Resolución: 1000 dpi Duración de baterías: 18 meses Batería: 1 pila AA Número de botones: 3 Botón rueda: Sí Mouse compatible con Unifying: Sí Receptor compatible con Unifying: No Alcance inalámbrico: 10 m3

Sistema inalámbrico: Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz Interfaz de conexión: Receptor USB Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.+, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+

