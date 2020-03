Quién haya tenido en sus manos disquete de 3 1/2 sabrá apreciar esta nota. Si no los conoces te invito a este viaje al pasado. Los disquetes o diskettes o floppy disk de 3.5 pulgadas, algunas veces mencionados como disquetes de 3 y medio (3 1/2) fue una tecnología de almacenamiento magnético extraíble que llegó para reemplazar a su hermano mayor el disquete de 5 1/4. Posee una cubierta exterior de plástico duro y protege al disco magnético principal con una corredera metálica. Todo lo que siempre quisimos del disquete de 5 1/4 fue hecho realidad con el de 3 1/2. Cuando de inventó el disquete de 3.5″ Los disquetes fueron introducidos comercialmente durante el año 1981 por la compañía SONY. En 1982 salieron los disquetes HP de una sola cara con una capacidad de almacenamiento de 264 kB. Más tarde en 1984 fue puesto a la venta el primer disquete de doble densidad con una capacidad de 720 kB. Con el paso de los año la capacidad de almacenamiento fue incrementándose siendo los más conocidos de 1,44 MB. Capacidad del disquete 3.5″ Cómo mencionaba en el punto anterior la capacidad más conocida fue de 1,44 MB. Duplicando a los disquetes de doble densidad de 720 KB y alejándose de los primeros de simple densidad de 264 KB. ¿Cómo funciona? Muy similar al resto de los dispositivos magnéticos, el sistema operativo controla la unidad de disquete para mover los motores y cabezales magnéticos para que se sincronicen, eligiendo el espacio físico en donde los datos se almacenan. Los datos son escritos magníficamente con los cabezales registrando el código binario de ceros y unos. Los disquetes de 3.5″ reemplazaron al disquete de 5.25″ pero fueron luego reemplazados (no en su totalidad) por los zip drives. El disquete por dentro La siguiente es un diagrama de los componentes internos de un disquete de tres pulgadas y media. Disquete de 3.5″ por dentro. Foto: Slideplayer La disquetera más utilizada Esta es la clásica disquetera que hasta no hace tanto venía instalada en nuestras computadoras. Disquetera interna por dentro. Foto: Las computadoras Los disquetes de 3.5″ eran utilizados para trabajar, transportar información personal. Incluso llevar música muy pero muy comprimida. En Argentina hasta no hace mucho plataformas gubernamentales utilizaban y requerían presentaciones por parte de los clientes en formato disquete de esta medida. Para juegos podrías llegar a tener títulos que ocupaban varios disquetes, 4, 5, 10 y en lo personal he visto hasta programas que utilizaban más de 15 disquetes. Las disqueteras poco a poco fueron dejadas de lado y los fabricantes optaron por incluír el lector o grabador de CD/DVD. Otro medio que comenzó el camino de la extinsión. No te pierdas la nota sobre los disquetes de 5 1/4 y visitanos en nuestras redes sociales donde vas a encontrar mucha más información.

