¿Conviene abonar el servicio de Netflix en 4K? Diferencia con el servicio HD, costos, requisitos y más. Todas tus dudas resueltas en esta nota. ¿Tenés un televisor 4K o planeas cambiar el actual por uno de estos? En el siguiente video te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre el servicio de Netflix en 4K para que tengas el conocimiento necesario para la toma de decisión final. Video: Netflix 4K HDR (Ultra HD) Además te invito a ver nuestra guía definitiva sobre Netflix en donde cubrimos todas las características del servicio y te damos algunos tips y trucos. ¿Tu televisor no reproduce Netflix en 4K? En el canal de YouTube hay un video en donde te contamos como ver Netflix en TV sin Smart. Cómo siempre te digo no olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter.

