Ya salió la primer temporada de Nisman: El Fiscal, La Presidenta y El Espía y te mostramos el trailer oficial de esta nueva serie de Netflix. Ya está disponible la primer temporada completa de la serie documental sobre la muerte sospechosa de Alberto Nisman, investigador del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Una serie de estilo documental dividida en 6 episodios dirigida por Justin Webster, radicado en Barcelona pudo realizar este documental con la ayuda de productoras y medios europeos. Netflix, lo agrega a su catálogo en Argentina a partir del primer día de 2020. «Le he dedicado cuatro años de mi vida a esta producción, la más complicada de toda mi vida», dijo Webster al presentar El fiscal, la presidenta y el espía en San Sebastián. Trailer oficial de la serie NISMAN de Netflix Si te gustó el trailer ya podés ingresar con tu cuenta de Netflix y disfrutar de esta nueva serie de no ficción realizada con la ayuda de España y Alemania.

