Tyler Blevins fue víctima de un ataque informático en su cuenta de Twitter.

Ninja es un jugador experto y estrella en el famoso juego Fortnite, hasta tuvo una skin personalizada de su figura dentro del juego tipo Battle Royale.

Recientemente se dio a conocer que Tyler fue víctima de un hackeo en su cuenta de Twitter y de una posterior extorsión.

En su cuenta de Twitter seguida por más de 5 millones de personas se publicó una actualización diferente este sábado pasado, una publicación grabada con su voz en la cuenta @Ninja.

El posteo invitó a pelear a Tfue, otro gamer jugador de Fortnite. El mensaje fue rápidamente eliminado y el propio Ninja salió a dar una explicación en video.

I have no interest in fighting you @TTfue . I don’t hate you, I don’t want you to fail, but I also don’t appreciate you using my twitter being hacked as a publicity stunt. It was a breach in privacy which nobody deserve to deal with, your making it worse for me and helping him.