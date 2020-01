Dicen que ahora los chicos nacen sabiendo tecnología, pero ¿es así o lo tecno viene cada vez más fácil de utilizar? Antes de que me salten a la yugular quiero remarcar la categoría en la que está ubicada esta nota, es un mero artículo de opinión del editor. O sea, en esta nota te voy a contar lo que a mi me parece que está pasando. Cada vez más seguido se está escuchando la frase del tipo: «este chico es un genio, a los 3 años mirá como usa el celular«. No solo el tema está reducido a los más pequeños sino que para los mayores también cuenta: «mirá como la abuela se enganchó con Facebook«. Son dos cosas diferentes pero con cosas en común. La comodidad mató al vago Hace muy poquito me metí en el mundo de los podcasts, te los recomiendo el podcast se llama «Código Binario» y lo encontrás en tu plataforma de podcast favorita (Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etc). ¿Te cuento esto para hacer publicidad? No, bueno… no del todo. La cosa es que uno de los primeros capítulos me dediqué a hablar sobre cómo en los ’80 y ’90 poder usar una computadora requería de horas y horas de investigación y eso traía aparejado sus frutos. Te cuento en un solo podcast cómo el salir de la comodidad te va a servir para el resto de tu vida. Escuchalo en este enlace. Niños genios (Mi hijo es un bocho) Y me estoy metiendo en un tema delicado, soy papá (de dos niños) créeme que esta nota no la hago con mala intención sino que me gustaría desmitificar algunas cosas. Y si no estás de acuerdo con gusto lo debatimos en los comentarios. El que está más alejado de la tecnología suele decir este tipo de cosas, el mirá que rápido aprende o mirá cómo cargó solito un programa, etc. Pero el que está metido en el tema sabe que lo que el o los chicos hacen es tocar un botón y el resto es intuitivo. Me parece que hoy en día (sobre todo en smartphones o tablets) viene hecho para que con un ícono puedas acceder a una aplicación y una vez dentro de ella los pasos son muy simples. Generalmente ni leemos el acceso directo y nos guiamos por la forma o el contenido del ícono. Uno ve la «N» de Netflix e ingresa. Después si quiere ver su programa favorito es ir mirando en una especie de galería fotográfica cual es el capítulo que quiere disfrutar. Para no extender mucho lo que quiero decir es que todo viene preparado para que hasta un chico pueda utilizarlo. No quiero decir que no hayan niños muy hábiles con la tecnología pero que todo pareciera que se está simplificando para bien o para mal. ¡Mirala a la abu! ¿Vieron como la gente mayor que nunca se acercó a la tecnología lo hizo de repente para poder entrar a Facebook? Prenden la compu, abren el navegador favorito e ingresan a la red social. Muchas veces ya la tienen en favoritos como un marcador o comienzan tipeando «www.f» y el navegador solo completa la oración. No quito mérito a que tuvieron que aprender, eso por supuesto que es así. ¿Pero qué pasa si el navegador no carga o tira un error? De seguro llaman al nieto que entiende algo. Lo importante es explorar… A lo que voy con todo esto y le pasa a los más chicos como a los más grandes es a que uno debería investigar, explorar, interesarse por la tecnología. No es lo mismo usar una aplicación o un navegador a saber el por qué uno utiliza ese navegador o aplicación. Que hacer cuando algo no funciona y tener las herramientas necesarias para solucionarlo. No tenemos que ser bochos, simplemente las ganas de aprender y saber más. ¿Te dije que es el tema que traté en un podcast? Cómo ayduar a los niños y su relación con la tecnología No soy el dueño de la verdad pero lo que por lo menos pongo en práctica con mis hijos es lo siguiente: brindarles el celular para que jueguen o miren dibujos (por supuesto supervisados) pero a su vez ir de a poquito incorporándoles conocimientos de lo que están haciendo. Cómo se instala una app, cómo solucionar algún error que va surgiendo. Hay muchos juegos para aprendizaje de informática que son muy divertidos y de paso aprenden. Es el de compartir la tecnología pero el de demostrándoles que las cosas no funcionan por arte de magia sino que hubo trabajo por detrás. Pero para que puedas hacer esto primero vas a tener que tener el bichito de la curiosidad… ¿Estaré errado? Escucho tu comentario.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.