Todo lo que tenés que saber sobre Pluto TV, la alternativa gratuita a Netflix. Hay una cantidad enorme de ofertas en cuanto a servicios de video por streaming: Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Fox Play y el nuevo Disney Plus. Tantas ofertas que uno termina abrumado al tratar de decidir cuál iremos a abonar. Por cierto hace un tiempo atrás hicimos una nota sobre Las distintas alternativas comparadas. Por otro lado hay opciones gratuitas, por ejemplo Stremio pero todos sabemos que este tipo de contenidos muchas veces no es de procedencia legal. Captura de pantalla de Stremio para Android. Foto: El Destaque Ahora llega un nuevo concepto en cuanto a video por streaming, donde la audiencia puede ver todo tipo de contenidos sin abonar nada. Se llama Pluto TV y desembarca en Argentina. ¿Qué es Pluto TV? Es una plataforma de video por streaming pero al estilo televisión por cable. Posee canales para ver en distintas categorías. La compañía fue fundada en el año 2013 y es propiedad de Viacom CBS. Es contenido bajo demanda multiplataforma con una oferta muy interesante. Posee más de 76 socios proveedores de contenido y más de 100 canales completamente gratuitos. Logo de Pluto TV. Pluto TV en Argentina Pluto TV llega a la Argentina en Marzo y con una oferta inicial de 16 canales: Pluto TV Cine Estelar, Pluto TV Cine Acción, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Comedia, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Series, Telefe Clásico, MTV Vintage, Nick Pluto TV, Nick Jr. Pluto TV, Pluto TV Junior, Pluto TV Kids, Pluto TV Anime, Pluto TV Deportes, Pluto TV Cocina y Pluto TV Viajes. Pluto TV gratis y en español La diferencia principal con el resto de los servicios por streaming es que Pluto TV es completamente gratuito para el usuario. El sistema es muy similar al cable actual en donde cada tanto verás publicidad a cambio de tu membresía gratuita. La novedad es que al llegar a latinoamérica el contenido será con preferencia en español. Plataformas compatibles Pluto TV es multiplataforma y está disponible para visualizar desde su sitio web, desde tu smartphone Android, iOS, Chromecast, Android TV, Roku, etc. Si no podés encontrar la aplicación de Pluto TV seguramente sea porque aún no llegó a tu zona. Seguinos en nuestras redes sociales para mantenerte informado sobre novedades del mundo del streaming. Deja tu comentario.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.