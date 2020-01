Todo sobre Precios Cuidados 2020 en Argentina. Te contamos como funciona y donde descargar la app. Tal vez te confundas un poco pero no estás equivocado. El Ministerio de Desarrollo Productivo relanzó la fórmula creada por el anterior presidente «Precios Cuidados o Esenciales». En esta nota te contamos de que se trata y te dejamos el enlace para que descargues la aplicación oficial de Precios Cuidados. ¿Cuántos productos componen estos Precios Cuidados? El relanzado precios cuidados contiene un listado de 311 productos a precios menores que los habituales. Si bien en un principio se lanzó con 70 productos, se estimó que la lista completa llegará a 311 productos. Precios Cuidados 2020 App Si bien el título oficial es Precios Cuidados, se lo conoce como precios cuidados 2020 por ser un relanzamiento realizado por la presidencia actual. La mención «app» es porque lanzaron una aplicación especial para estos descuentos, seguí leyendo la nota. Precios Cuidados, captura de la aplicación. Requisitos para instalar la app Precios Cuidados Solamente necesitas un dispositivo móvil con sistema operativo Android y descargar la aplicación de esta misma nota o desde la Play Store. Cómo funciona la app de Precios Cuidados La aplicación completamente gratuita te permite realizar una búsqueda de las sucursales adheridas, cómo utiliza la geolocalización de tu dispositivo te va a mostrar los supermercados que tenés más cerca. Podés buscar productos o encontrarlos utilizando un escaneo de código de barras. Te va a permitir comparar ese precio con el de otros productos. Si tenés problemas en el supermercado con el precio o el stock la misma aplicación te permite realizar un reclamo completando un simple formulario. Descarga la app de Precios Cuidados 2020 Para descargar la aplicación de precios cuidados necesitas ingresar a tu tienda de aplicaciones de Android o desde el siguiente enlace: Descargar App Precios Cuidados. En EL DESTAQUE encontrás notas sobre tecnología y cultura digital. Seguinos en nuestro Facebook y suscribite al Newsletter para recibir en tu casilla de mail las mejores notas.

