Amazon Prime Video actualmente es la competencia de Netflix (en Argentina), si bien hay varias alternativas pienso que la plataforma de Amazon es su contrincante directo en el país.

Opciones a Netflix

A nivel mundial son muchos los competidores de Netflix, si bien éste se destaca por contenido e interfaz bien «pulida» sus rivales están creciendo de manera muy acelerada.

Algunos servicios de streaming buenos son Disney+ o Disney Plus, HBO Go, FOX Premium, Amazon Prime Video y el propio Netflix. Te dejo un enlace con una comparación entre todos estos servicios: Disney+ vs Netflix vs HBO Go.

Amazon Prime Video

Definitivamente el rival principal de Netflix (al día de hoy) posee importantes características que su contrincante no tiene o no logra alcanzar. El catálogo de Prime Video es inmenso y su plataforma (sus servidores) se encuentran esparcidos a nivel mundial. Podés ver películas a tan solo meses de su estrenos en cines. ¿Netflix puede presumir de ésto?.

Amazon Prime Video. Foto: eldestaque.com

Precio de Prime Video vs Netflix

Bueno, el primer punto a tener en cuenta o lo que solemos mirar primero es el precio. Con respecto al valor del abono o suscripción ya te adelanto que vas a recibir una buena noticia y más viviendo en Argentina.

Netflix posee varios planes de suscripción, de los cuales los más económicos poseen menos características que los más caros. Te dejo un enlace con los planes y precios de Netflix: Planes de Netflix. Pero por el contrario, Amazon ofrece un único abono de su servicio de video por streaming. Con un único valor de suscripción accedes a todas las características y contenidos de la plataforma.

Además, si vives en Argentina Prime Video posee un precio promocional con descuento. Para darte una idea y no hablar directamente de números por ser tan cambiantes, te cuento que la suscripción de Prime Video cuesta la mitad del de Netflix Premium.

Catálogo de Amazon Prime Video

Acá es donde definitivamente Prime Video supera a Netflix. A diferencia de la gran «N» que de un día para el otro te enteras que eliminaron contenido, Prime Video agrega películas y series pero sin sacar del catálogo contenido anterior. ¡Muy bueno!

Encontrás películas muy nuevas y clásicos del cine que en Netflix no encontrás o ya eliminaron.

Hablando de series, las más destacadas son Tales from the Loop, Dead Like Me, Good Omens y Deadwood entre otras. Amazon tiene como Netflix muchas series originales.

Prime Video Interfaz (Smart TV, Apps y Web)

Esto ya podría ser una apreciación personal pero creo que las apps de Netflix están mejores realizadas ya que algunas veces me resulta incómodo navegar por la interfaz de Prime Video. Sin embargo hay un gran «Pero…»

Hay tres características de la interfaz de Prime Video que me encantaron y no están en Netflix. Actores por escenas, banda de sonido y personalización de subtítulos.

Actores por escenas

Característica no implementada por la competencia, por lo menos como lo muestra Amazon. Cuando estás mirando una serie o película y querés saber quién es el actor o actriz que aparece en ese momento, simplemente presionas un botón del control remoto y te aparecerán las miniaturas de los actores. Dependiendo la escena del video que estás mirando.

Banda de sonido

En la información de una película o serie aparecen los nombres de los temas musicales utilizados. Al posicionarse sobre uno de ellos podés indicar que te lleve al momento exacto del video en que suena esa música.

Subtítulos

Todas las plataformas por streaming te permiten personalizar los subtítulos, sin embargo con Prime Video es muy fácil ya que podés modificar colores, tamaños de la fuente y fondo directamente desde la propia sección de reproducción.

Subtítulos de Prime Video. Foto: eldestaque.com

Características técnicas

Con un solo nivel de suscripción podés disfrutar de contenido 4k HDR y el mejor sonido optimizado por Dolby. La calidad de imagen es igual o superior a Netflix, a simple interpretación parece menos comprimida y por ende menos pixelada.

Podés ver hasta en tres pantallas simultáneas y descargar para ver más tarde al igual que Netflix.

Más sobre streaming

