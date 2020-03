Pareciera que los problemas de conexión ya eran cosa del pasado pero no, con caídas y malos servicios así está el país. Hace unos años le atribuimos estos problemas al famoso cable submarino de Las Toninas, o a la falta de inversión por los costos bajos de los planes móviles y de operadores de banda ancha. Todo esto parecía estar solucionado sin embargo las conexiones siguen siendo malas ¿qué es lo que pasa? Si nos remontamos a los años anteriores al 2015, el problema aseguraban que era definitivamente que los costos de abonos estaban congelados y esto se traducía en una falta de inversión por parte de las empresas. De este modo la conexión nunca sería buena, sin embargo a finales del año 2019 aparentemente (según palabras de empresas y gobierno) los abonos se estabilizaron y las compañías podrían invertir como se debe. ¿Por qué se corta Internet? Lo primero que tenemos que descartar y creeme que en la mayoría de los casos suele ser el problema, es la mala configuración o distribución de nuestra propia red wifi dentro de casa. Te invito a leer una nota en donde te contamos como mejorar la señal wifi en casa en pocos segundos. El segundo problema es la falla de los propios dispositivos, una vez más los proveedores no tienen injerencia en esto. Pero lamentablemente hay más problemas que ya no dependen de nosotros sino de terceros. Y te los cuento a continuación. ¿Qué pasa con Internet hoy en 2020? Lo cierto es que las inversiones no fueron tal las prometidas, ahora el país está como sumergido en una caída económica que no parece volver a ponerse en marcha. Estas mejoras en las redes móviles, coaxiales y de fibra óptica nunca fueron completamente terminadas. Así es, la falla al final es de nuestros proveedores. Empresas móviles que no amplian su cobertura para poder brindar un buen servicio a la totalidad de clientes, ni que hablar si estás en zonas muy pobladas. Por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires Claro y Personal tienen serios problemas de señal para sus transmiciones de voz. No así el caso de Movistar / Tuenti que en superaron todas las pruebas realizadas. Además de los altos costos operativos de las empresas hay que sumar el costo de materiales y en lo que es televisión por cable las compañías proveedoras de señal a los operadores también envían aumentos que deben trasladar en mayor medida al usuario final. Lo que podemos hacer cuando algo anda mal es primero hacer pruebas para descartar que el problema está dentro de nuestro domicilio. Suele ser lo más común, para eso te invito a mirar estos consejos: ¿Por qué deja de funcionar Internet? Mejorar la señal WiFi en segundos ¿Estás usando WiFi com ose debe? Una vez que sepas que el problema definitivamente está en el dispositivo que te entrega señal o fuera de tu casa no queda otra que llamar y reclamar. Pero lo bueno es que ya vas a tener una noción mayor al momento de hablar con personal de soporte técnico. Por último te invito a suscribirte a nuestro canal de Youtube en donde hablamos bastante sobre redes y cómo mejorar la señal dentro de casa: Suscribite a El Rincón De Cabra.

