En esta nota vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre los podcasts: que son, cómo funcionan y un listado con los mejores podcast hablados en español. ¿Qué es esto de los podcasts? El mejor medio para llegar a un público de manera profunda y versátil. Con la ventaja de poder escuchar podcasts mientras continúas con tus cosas del día es que este sistema llegó para instalarse. ¿Qué es podcast? Significado de podcast: Una pregunta simple pero que a veces nos complicamos al tratar de explicarla, espero que no me pase. Ahí va: un podcast es un audio que se sube periódicamente y que puede ser escuchado por apps como Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts. También los hay en YouTube. En lenguaje vulgar sería como la renovación de la radio, más precisamente la reinvención de programas de radio. Son audios separados en capítulos o episodios que un creador sube a estas plataformas mencionadas para que puedas escuchar de una manera distendida mientras continúas con tus tareas del día. Ventajas de los podcast frente a la radio o YouTube Si bien no son cosas relacionadas directamente hay ciertas similitudes, en todos los casos son plataformas que recurrimos para entretenernos, informarnos, aprender algo nuevo o relajarnos. Una de las ventajas de los podcasts es que al ser en formato audio podés escucharlos en el momento que quieras. Cómo se reproducen como archivos de audios, podés pausarlos y continuar en cualquier momento. Lo mejor de todo es que son, a diferencia de la radio, sin interrupciones publicitarias. Otra ventaja es que al estar separados en episodios o temporadas podés llevar un orden cronológico que te permite saber cual escuchar a continuación. Pero ojo, que no es radio. En un programa radial se abarcan muchos temas, hay pausas musicales y hasta hay temáticas que se repiten diariamente. En cambio los podcasts tienen los temas más definidos, en cada podcast se suelen tratar temas bien definidos con un principio y un fin marcado. Algunos usuarios alojan podcast en YouTube para darle una «cara» a ese audio, pero básicamente es muy similar el modo de escucharlo. Un ejemplo es «Código Binario» un podcast de tecnología en español que transmite en las principales plataformas y también replica en YouTube. Podcasts Argentina Tratar de encontrar podcasts por país es muy difícil dado que la mayoría de los servicios de música por streaming no poseen categoría «país», es más, hasta te muestran podcasts en español mezclados con el inglés. Más adelante en esta misma nota te vamos a dejar un listado con los mejores podcast para escuchar en español. Podcasts recomendados Hay ciento de podcasts, sin embargo te voy a dejar en esta nota los que me parecen muy buenos. Si tenés alguno para recomendarlo dejalo en los comentarios. Podcasts de tecnología: Código Binario: Spotify / Google Podcast / Youtube Podcasts de historia: Historias de nuestra historia (Felipe Pigna): Spotify Podcasts de Cine: Seriólogos: Spotify Podcasts de Variedad: Una Mera Transmisión: Spotify Dejanos tu podcast favorito y no te vayas sin antes visitarnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube «El Rincón De Cabra«.

