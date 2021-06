Paso a paso cómo recuperar archivos eliminados de tu SSD, tarjeta SD, disco duro y mucho más. Tutorial en español.

En este tutorial te voy a mostrar paso a paso como recuperar archivos eliminados accidentalmente o no de una tarjeta SD, de un disco HDD, de un SSD y mucho más. Podrás recuperar archivos de cualquier medio de almacenamiento.

Para esto voy a utilizar una aplicación dedicada que nos permite recuperar más de 1000 tipos de archivos, entre fotos, videos y datos. Al ser una aplicación creada solo para esto podrás hacerlo en tres simples pasos.

El software que voy a utilizar para esto se llama AnyRecover y la puedes descargar directamente desde su sitio web. Pero primero que es lo que podemos restaurar con la app.

Qué podemos recuperar

En esta ocasión utilizo por su facilidad de uso y confianza en la app un software que se llama AnyRecover. El cual te permite recuperar archivos eliminados accidentalmente o no, inclusive si fueron eliminados de la papelera de reciclaje.

También podemos recuperar archivos de una unidad USB, tarjeta SD, etc. que haya sido formateada. Además de lo anteriormente mencionado podrás recuperar archivos de discos duros dañados y hasta particiones perdidas.

Cómo recuperar archivos eliminados (paso a paso)

Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación desde su sitio web: https://www.anyrecover.com/data-recovery/. La descargamos e instalamos como cualquier otro software. Está disponible para Windows y Mac.

AnyRecover – Proceso de instalación. Foto: eldestaque.com

1) Buscar archivos eliminados

Lo primero que nos encontramos es una pantalla principal muy agradable y prolija en donde seleccionamos la unidad de la cuál queremos recuperar archivos perdidos y hacemos clic en «comenzar».

Interface de la aplicación AnyRecover. Foto: eldestaque.com

Proceso de recuperación de archivos con AnyRecover. Foto: eldestaque.com

Ahora iMyFone AnyRecover se pone a realizar un escaneo en búsqueda de archivos en la unidad seleccionada. Este paso tarda un tiempo porque busca todo tipo de archivos perdidos. El proceso demora según el tamaño de la unidad a escanear.

2) Localizar archivos a recuperar

Una vez que termina el escaneo, decides pausarlo o finalizarlo antes del 100% es el momento de ir en búsqueda de esos archivos a recuperar. Por suerte AnyRecover organiza los ficheros por tipo de archivos.

No solo separa en carpetas imágenes, videos o archivos sino que además lo hace por tipo de documento o extensión. Por ejemplo si queremos recuperar una imagen, dentro de la carpeta imágenes nos vamos a encontrar con: archivos JPG, PNG, BMP, etc. Así con el resto de los datos.

Podemos ver por tipo de archivos:

Seleccionamos el tipo de archivo, la extensión exacta, localizamos un archivo y para estar seguros con doble clic podemos previsualizar la imagen.

Vista de tipo de archivos AnyRecover. Foto: eldestaque.com

(Opcional) Podemos buscar por carpeta – vista de árbol:

Cómo solemos navegar por el explorador de archivos, ubicamos la carpeta que sabemos estaba ese archivo eliminado y nuevamente ubicamos esa imagen.

Vista de árbol de AnyRecover. Foto: eldestaque.com

(Extra) Podemos previsualizar el archivo para asegurarnos:

Si localizamos por carpeta o por tipo de archivo podemos hacer doble clic en la imagen, video, documento, etc. para ver una vista previa antes de recuperar. Si no puedes previsualizar un archivo no significa que no puede ser recuperado, solamente que no es posible previsualizar.

Previsualizar archivo AnyRecover. Foto: eldestaque.com

3) Recuperar archivos

Una vez que ubicamos ese archivo o archivos podemos recuperarlos. Lo puedes hacer de varias formas: desde la previsualización haciendo clic en recuperar o desde el menú de AnyRecover. Ten en cuenta que puedes recuperar varios archivos a la vez si los seleccionas.

Recuperar varios archivos con AnyRecover. Foto: eldestaque.com

Seleccionamos la unidad destino en donde queremos recuperar esos archivos y listo. Trata de no recuperarlos en la misma ubicación donde estaban originalmente para evitar superposición de archivos e impedir futuras recuperaciones.

Destino de archivos recuperados. Foto: eldestaque.com

Descargar AnyRecover

Puedes descargar de forma gratuita o comprar la versión completa desde el propio sitio web de AnyRecover.

Descarga AnyRecover: https://www.anyrecover.com/data-recovery/

