Distintos dispositivos de red explicados de manera sencilla. Las principales diferencias entre un hub, un switch y un modem.

Hay varios dispositivos de red que parecen que sirven para lo mismo, pero la realidad es que son bastante diferentes. En este artículos vamos a ver en que se diferencian de una manera muy fácil, sin adentrarnos en térmicos técnicos. La diferencia entre un router, un switch y un hub explicada de manera muy sencilla.

(Video) Diferencia entre Router, Switch y Hub Fácil

El «Modem» de nuestro proveedor ISP

Fíjense como marqué la palabra modem con comillas y es por una razón muy importante. Al adquirir un servicio de Internet nuestro proveedor suele entregarnos un dispositivo mal llamado modem. Cuando en realidad es un modem con router con switch y con un punto de acceso wifi integrado. Todo esto es un único equipo.

Pero para no profundizar en el tema del modem en esta nota, no porque no sea entretenido sino porque merece un artículo aparte es que te voy a dejar un enlace en donde ya publicamos las diferencias que hay entre un modem y un router.

¿Qué es un HUB?

Funcionamiento de un HUB. Foto: Eldestaque.com

El hub era muy utilizado hace tiempo pero ya no es tan habitual verlo instalado en una red. El principal motivo es que no es muy eficiente para manejar los datos. Un hub se encarga de transmitir un paquete de datos desde un dispositivo hacia otro pero aquí está el problema, no identifica cada equipo y envía esa información que recibe a todos los demás conectados a la red.

Esto implica un uso no muy óptimo de recursos y posibles problemas de seguridad que podríamos evitar fácilmente. Pero hay casos en el que un hub podría ser la solución, por ejemplo si tenemos que enviar un paquete de datos a varios equipos simultáneamente.

Diagrama de un hub de red. Foto: eldestaque.com

Imagínate si tenemos que hablar de algo privado con alguien y la única forma de transmitir ese mensaje es que todas las personas que se encuentren cerca lo escuchen.

¿Qué es un SWITCH?

Funcionamiento de un switch. Foto: Eldestaque.com

De a poco se comenzó a optar por los switch, dispositivos que también sirven para enviar y recibir paquete de datos de una manera más eficiente. Pero en lugar de enviar la información a todos los equipos conectados en una red, el switch los manda solamente al destinatario.

Otro de los fuertes del switch es que es capaz de intercambiar datos entre varios equipos de manera simultánea haciendo que el tráfico sea mucho más eficiente (full duplex).

Diagrama de un switch en la red. Foto: eldestaque.com

Los switch permiten tener más cantidad de equipos conectados simultáneamente en una red.

¿Qué es un ROUTER?

Cómo funciona un router. Foto: eldestaque.com

El router (enrutador o rúter) es más avanzado que un hub y un switch ya que además de hacer el trabajo de switch nos permite tener capas de seguridad (entre otras cosas).

Si bien envía información entre equipos como lo hace un switch, una de las diferencias principales es que es capas de elegir cual es la mejor ruta para llegar a destino (de ahí surge su nombre de enrutador). El router permite conectar varios equipos pero también puede conectar varias redes entre sí.

Diagrama de una conexión de red y sus dispositivos. Foto: eldestaque.com

El router puede conectar dos rede locales (LAN con LAN) o una red local con Internet (WAN con LAN). Recuerda que para tener acceso a Internet necesitas el modem y router de tu proveedor de ISP.

Agregado de seguridad

Otra de las características de los routers es que agregan seguridad, poseen firewall para protegernos de ataques externos y filtrado de equipos dentro de la misma red.

Suscribite a nuestro canal de Youtube: ‘El Rincón De Cabra‘ y seguinos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además podés registrarte en nuestro boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.