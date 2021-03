Cómo solucionar problemas de conexión en Windows y solucionar el error de red no identificada.

En esta nota te voy a explicar como solucionar problemas de conexión en Windows. No me voy a detener en todos los parámetros de red, para eso ya escribí hace un tiempo una nota en donde te contaba que hacer cuando estamos Sin Internet. El inconveniente es cuando aparentemente estamos conectados, con conexión entre equipos de red pero así y todo no tenemos acceso a Internet. El famoso triángulo en el ícono de red de la bandeja de sistema.

Pueden ser muchos los factores pero en el siguiente video te muestro el paso a paso lo que debes hacer para solucionarlo definitivamente.

Sin Internet (Solución)

