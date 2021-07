En esta nota vamos a solucionar el problema con tu conexión WiFi que no pasa de obteniendo dirección IP de una manera fácil y sencilla.

Te voy a mostrar cómo solucionar el problema con tu conexión WiFi, que no pasa de obteniendo dirección IP. Pero antes que nada comentarte que son muchos los problemas que pueden surgir dentro de una red. Este inconveniente de «obteniendo dirección ip» pasa bastante más seguido en dispositivos móviles pero no quita que pueda suceder en otros (televisores, computadoras, etc.).

En esta nota te voy a dar 5 consejos que harán que sí o sí termines con tus problemas de conexión inalámbrica. Para eso te pido preses atención al siguiente video con el paso a paso:

Solución a Obteniendo dirección IP

Suscribite a nuestro canal de YouTube: ‘El Rincón De Cabra‘ y seguinos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Además podés registrarte en nuestro boletín de noticias para recibir en tu casilla de mail las notas más destacadas del sitio.