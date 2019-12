Este episodio nos lleva en un viaje al pasado, al comienzo de las computadoras y nos plantea una inquietud ¿somos pocos curiosos? Hoy te voy a presentar un podcast de EL DESTAQUE que habla sobre tecnología en general. Te lo recomiendo ya que no hay mucho material en español. Se llama Código Binario y lo encontrás en su canal de YouTube, Spotify y las principales apps de podcasts. Este episodio me pareció muy interesante para compartir y trata de como uno aprendía informática en el pasado y como hoy parece que se tiene todo fácil. Un viaje al pasado al momento en el que la tecnología estaba surgiendo, cómo era ser un usuario de computadoras y cómo el haber vivido esa época definió a uno. Desde los comienzos de la computación, la querida Commodore 64, pasando por PC IBM compatibles, cientos de comandos de DOS y terminando por Facebook en un smartphone.

