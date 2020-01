Su nombre era sinónimo de sonido, de la mano de Creative Labs las placas de sonido Sound Blaster marcaron fuertemente la historia. Si tenías una computadora IBM PC compatible deseabas tener una Sound Blaster, no me digas que no… con sus orígenes en Singapur bajo el nombre de Creative Technology es muy probable que la hayas conocido en su versión americana fabricada por Creative Labs. La primer placa de sonido de la compañía llamada Sound Blaster fue lanzada en el año 1989, el sonido que proporcionaba era mono (olvidate del sonido estéreo). Grababa hasta 12 Khz el cual era un sonido poco menos que aceptable, muy parecido a la calidad de audio de un antiguo teléfono fijo y el procesamiento era de 8 bits. A pesar de esto y muchas otras limitaciones la Sound Blaster original rápidamente se convirtió en la placa de sonido más vendida a nivel mundial. Luego en 1990 lanzaron la Sound Blaster 1.5 y la 2.0 con mejoras en su diseño, sobre todo en la capacidad de buffer de audio. Impresionante sonido estéreo de 16 bits Fue en mayo de 1991 cuando Creative lanzó la Sound Blaster Pro una versión completamente mejorada. Ahora la placa de sonido de la empresa Creative Labs podía grabar y reproducir sonido muy mejorado. La Sound Blaster Pro fue la primer placa de sonido en ofrecer una interfaz de audio para discos compactos. Ahora era posible conectar del CD-ROM a la placa de sonido. Luego le siguió la Sound Blaster 16 de audio digital en 16-bit y 44 kHz tanto en grabación como en reproducción. Una nueva era en cuanto a calidad de audio había surgido. Sound Blaster Live! 24 bit. Foto: PCEL Modelos de Sound Blaster icónicas Creative Labs lanzó muchísimos modelos de placas de sonido, todos estos modelos tenían mejoras muy interesantes. Te nombro algunas a ver si te acordás: Sound Blaster AWE32, Sound Blaster 32, Sound Blaster AWE 64, Sound Blaster Live!, Sound Blaster Live 5.1!, Sound Blaster Audigy, Sound Blaster X-FI. Sound Blaster Live 5.1! ¿Por qué hago un apartado a esta placa de sonido? Bueno, simplemente porque era la que yo tuve durante mucho tiempo y me encantaba. Fue en la época dorada de los DVD cuando gracias a esta placa de sonido podía disfrutar de audio 5.1 (6 salidas independientes para parlantes) convirtiendo my habitación en un mini cine. Una excelente placa que hoy en día se sigue utilizando. Sound Blaster para rato Luego de las clásicas placas de sonido internas que mencioné más arriba surgieron varios modelos externos USB, se desarrolló una comindad encargada de modificar drivers y hasta hay fans club de Sound Blaster. Si una placa de sonido logró tener fans club imagínate cómo logró llegar a los corazones de la gente. ¿Tuviste una Sound Blaster? Dejame tu comentario.

Agustino CaBrA

