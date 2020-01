Si querés aumentar tu velocidad de Internet te tengo una buena noticia, Telecentro lo está haciendo de forma gratuita. Hace unos años la empresa había duplicado la velocidad de Internet de muchos usuarios, ahora parece que ya está entre nosotros otra buena noticia. Muchos clientes de Telecentro recibieron en sus casillas de mail un mensaje con el asunto: ¡Duplicamos Gratis tu Velocidad de Internet!. Inmediatamente se generaron dudas con respecto a su autenticidad. Una abonada comentó la novedad en el grupo de usuarios de Telecentro en Facebook y comenzaron las dudas en cuanto a si era cierto o no. Velocidad de 25 a 100 megas en Telecentro. A medida que pasaban las horas fueron varios los que se comunicaron con EL DESTAQUE para informar que recibieron el mismo correo electrónico, lo único que lo diferenciaba es la velocidad contratada a cambiar. El mail es enviado desde la casilla «clientestelecentro . com . ar«, para constatar si el usuario es auténtico pudimos comprobar que el dominio pertenece a TELECENTRO S.A. así que tranquilamente podemos dar por hecho que la noticia es completamente real. Por ejemplo, para usuarios con 25 megas le duplican gratis la velocidad a 50 megas. Para usuarios de 50 megas le duplican gratis la velocidad a 100 megas. Velocidad de 50 a 100 megas Telecentro duplicando velocidad de Internet. Foto: EL DESTAQUE El mensaje tampoco informa mucho más, simplemente el texto: «VALORAMOS QUE NOS SIGAS ELIGIENDO, DE VERDAD. Por eso a partir de hoy tu conexión aumenta». El cambio de velocidad se está realizando paulatinamente y es posible que no notes el cambio de manera inmediata. Tampoco tenemos información si ese aumento de velocidad es para todos los clientes o solo para un grupo «privilegiado». Cómo duplicar tu velocidad de Internet de Telecentro Para duplicar la velocidad de Internet no hay hay hacer nada, el cambio se está haciendo de forma automática. Podrás constatarlo desde tu propia sucursal virtual de Telecentro. ¿Cómo se si me corresponde de forma gratuita? Se cree que el cambio es para todos los usuarios a excepción de aquellos en los que el modem no sea compatible con velocidades más altas. Las confirmadas son las personas que recibieron un mail de Telecentro para duplicar su velocidad de navegación. El envío se está haciendo de forma escalonada. ¿Qué velocidades se duplican? Las velocidades que se duplican son las conexiones de 25, 50 y 100 megas. Es decir, si tenés 25 megas te duplican a 50; si tenés 50 te duplican a 100 y si tenés 100 te cambian a 300 megas. Los planes de 300 y 1000 megas quedan como están. No inrgesan en la promo de duplicación. Cómo comprobar la velocidad de Internet Si querés saber si la velocidad de Internet que tenés contratada es correcta te invito a mirar una nota en donde explicamos paso a paso como probar tu conexión. Además si tenés 100 megas y no lográs alcanzar esa velocidad en esta otra nota te mostramos el porqué y como solucionarlo. ¿Querés más? Dejanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube en donde subimos muchos videos de entretenimiento digital y tecnología en general.

