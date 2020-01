Las novedades de la última actualización de Telegram para competir con las novedades recientes de WhatsApp. No hace más de una semana que te comentábamos todas las novedades que incorporaba WhatsApp para este 2020 y ya tenemos una versión renovada del mensajero Telegram. Si bien no cambia por completo en esta última actualización se incorporaron cambios importantes. La primer novedad es la posibilidad de editar el tema de Telegram. El nombre preciso es Editor de Temas y lo encontrás dentro de la configuración del chat. Podés elegir diseños preestablecidos o crear el tuyo, modificando el texto y hasta el fondo a gusto. Otra novedad es la de poder escuchar audiolibros o podcasts dentro de Telegram, escuchas un audio y la aplicación recordará exactamente donde lo dejaste para que puedas continuar cuando quieras. Con respecto a los archivos, ahora podés compartir tamaños de hasta 1,5 GB. Además te permite elegir la calidad de video antes de enviarlo. Por fin Modo Oscuro, Telegram incorpora la novedad o característica más deseada y es la de poder utilizar modo oscuro o dark mode si tu equipo lo permite. De esta manera estarás descansando la vista y ahorrando algo de batería. Por último, ahora es posible enviar mensajes de forma programada. Los mensajes se envían de forma automática cuando el destinatario abra o se conecte a la aplicación.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.