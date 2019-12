La guía definitiva para comenzar a entender el mundo de Brawl Stars. De qué se trata el juego y su funcionamiento. Un juego donde el objetivo principal es tratar de conseguir la mayor cantidad de trofeos para así ir progresando. Con diferentes modos de juego disponible podrás ganar batallas y así subir de nivel. Incluye todo lo que te gusta, partidas casuales, clanes, eventos especiales y hasta campeonatos. Durante el juego te encontrarás con términos o situaciones que podrías no llegar a interpretar de manera inmediata, es por eso que esta guía te va a ayudar en tu camino a ser un buen jugador de Brawl Star de Supercell. ¿Qué es un Brawler? Los brawlers son los personajes del juego Brawl Stars, cada uno de ellos son diferentes y tienen distintas habilidades. Las características que tienen son: Rango, fuerza, habilidad estelar, y aspecto. Estos jugadores se dividen en categorías: luchadores, lanzadores, pesos pesados, francotiradores, sanadores, escaramuzadores, asesinos, asesinos veloces, asesinos tóxicos, asesino sigiloso, entre otros. Los jugadores Estelares Es el mejor jugador de la partida, aquel que se destaca. El sistema elige a un jugador estelar (dependiendo tus logros y objetivos cumplidos) y se te otorgan puntos de experiencia extra como recompensa. Salud y Municiones La salud está indicada por una barra de color verde que aparece sobre tu avatar (llamado brawler). Debes controlar todo el tiempo la salud de tu personaje para poder controlar cuando es necesario dar un paso atrás o esconderte. La salud se regenera si no eres atacado por unos segundos. La munición funciona de manera parecida, los brawlers pueden atacar tres veces, luego entran en un período de carga en donde estarás desprotegido. Es por eso que debes controlar y administrar bien las municiones para poder atacar y contra atacar a tus enemigos. Los escondites Cómo te decía, hay veces que vas a necesitar esconderte para reponer salud o recargar tus municiones. Escóndete entre los arbustos o la hierba para sorprender al enemigo o para escapar de él. La ventaja de que te pierdan de vista es que el elemento de sorpresa es aún mayor. Las temporadas y los eventos Las temporadas tienen una duración de dos semanas, al finalizar una temporada los brawlers con más de 550 trofeos pierden una cantidad de ellos. Estos trofeos que pierdes se convierten en puntos estelares, los cuales sirven para adquirir artículos en la tienda estelar. Los eventos en Brawl Stars se dividen en varios modos de juegos (seis pestañas de eventos). El Modo Atrapagemos, el Modo Supervivencia (solo y dúo), el Modo Balón Brawl, Pelea robótica, Megabrwal, y Todos contra uno. En las distintas pestañas se alternan entre ellos y además encontras los modos caza estelar, atraco y asedio. En una última pestaña te encotnrás con los modos estrella solitaria y aniquilación. En la parte superior de las pestañas aparece el tiempo restante de cada evento, que indica cuánto tiempo falta para que cambie el mapa o modo de juego actual. Cómo formar equipos en Brawl Stars Podés crear equipos con un amigo, para usar el modo supervivencia o dúo o para jugar juntos. Una vez que ingresas a un evento haces clic en «Nuevo Equipo». Cuando creas el equipo debes enviarle a tus amigos el código del equipo para que puedan unirse. Sino podés invitarlos con el botón «Invitar». Podés cambiar el brawler (tocando el avatar) pero no es posible utilizar el mismo brawler para dos jugadores. Tu enemigo sí podrá tener el mismo personaje. Mucho más… Te invito a leer la Guía Completa de Personajes de Brawl Stars publicada en EL DESTAQUE. Agreganos a favoritos, seguinos en nuestras redes sociales o deja un comentario al final de esta nota. Para meternos en el mundo de Brawl Stars te dejo ahora con unos videos gameplay del canal de YouTube Somos Gamers. Jugando Brawl Stars Ahora sí, que mejor que entender el juego que viendo algo de gameplay. Te dejo una playlist con videos de Brawl Stars del canal de YouTube Somos Gamers. 

IVAN ANIA

